Sebastian Stan扮特朗普獲奧斯卡提名　《飛黃騰達》美國門可羅雀

1月公布的2025年奧斯卡入圍名單中,演員施巴斯坦史丹(Sebastian Stan,又譯沙巴遜史丹)憑2024年電影《飛黃騰達》(The Apprentice,又譯狂人法則)獲得最佳男主角提名。這部影片講述美國總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)年輕時在商界的成名之路,但一些爭議情節受到特朗普本人的批評,導致影片在美國只能有限度上演。



「寒冬戰士」飾演特朗普

施巴斯坦史丹1982年出生於羅馬尼亞,後來他的父母離異,父親移民美國加州。由於羅馬尼亞1989年爆發革命,7歲的史丹便跟着鋼琴家母親移居維也納,其後移民到美國紐約。

2025年2月25日,入選奧斯卡最佳男主角提名的施巴斯坦史丹(Sebastian Stan)出席在洛杉磯舉行的第97屆奧斯卡金像獎提名者招待會。(Reuters)

史丹施巴斯坦從2011年在漫威電影《美國隊長: 復仇者先鋒》(Captain America: The First Avenger)中飾演而開始出名,去年2月更憑電影《A Different Man》斬獲柏林影展最佳演員銀熊獎。

「寒冬戰士」(Winter Soldier)施巴斯坦史丹在2014年透露,他與Marvel簽了九部作品。(《美國隊長2》劇照)

《飛黃騰達》電影講述上世紀70到80年代,年輕的特朗普在紐約市接受律師科恩(Roy Cohn)指導,成為房地產大亨的故事。科恩教會了特朗普在面對競爭對手和官司時「永不認錯」和「主動進攻」的長勝法則。

在該片中能看到特朗普吸食毒品、進行抽脂手術、強姦第一任妻子伊萬娜(Ivana Trump)等等卑鄙行徑。

電影飛黃騰達(The Apprentice)劇照,圖為年輕時候的特朗普(Donald Trump,由Sebastian Stan飾演,右)與「恩師」科恩(Roy Cohn,由Jeremy Strong飾演,左)在轎車裏與記者通電話。(The Apprentice劇照)

影片未在美國未上映

富豪斯奈德(Dan Snyder)是特朗普的好友兼支持者,他曾於2016年總統就職委員會和勝利基金捐贈110萬美元,並向川普2020年競選活動捐贈10萬美元。原本以為電影《飛黃騰達》是對這位總統的褒揚,斯奈德便通過女婿Mark Rapaport的電影製作公司 Kinematics 為《飛黃騰達》投資。

特朗普與第一任妻子伊萬娜(Ivana Trump)。(Getty Images)

但在電影中看到特朗普各種醜聞後,據說斯奈德Snyder非常憤怒,Kinematics的律師受命阻止《飛黃騰達》的發行,並向發行商發出警告信。

2024年5月,電影在康城影展首映後,在美國一直找不到發行商。直到夏天,Kinematics出售了在該電影中的股份,他們才和獨立發行商Briarcliff Entertainment達成協議,將在北美發行。

特朗普本人如何回應?

正如影片中科恩教誨的那樣,現實中的特朗普面臨指責時拒不承認,反而攻擊對方本身。去年5月,特朗普還在參加競選,他的律師發出信件,試圖阻止該片上映,但沒有採取法律手段。

特朗普在10月攻擊電影是「虛假且沒品的、一堆垃圾」,把編劇Gabe Sherman臭罵一頓。