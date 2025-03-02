Sebastian Stan扮特朗普獲奧斯卡提名　《飛黃騰達》美國門可羅雀

1月公布的2025年奧斯卡入圍名單中，演員施巴斯坦史丹（Sebastian Stan，又譯沙巴遜史丹）憑2024年電影《飛黃騰達》（The Apprentice，又譯狂人法則）獲得最佳男主角提名。這部影片講述美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）年輕時在商界的成名之路，但一些爭議情節受到特朗普本人的批評，導致影片在美國只能有限度上演。



「寒冬戰士」飾演特朗普

施巴斯坦史丹1982年出生於羅馬尼亞，後來他的父母離異，父親移民美國加州。由於羅馬尼亞1989年爆發革命，7歲的史丹便跟着鋼琴家母親移居維也納，其後移民到美國紐約。

2025年2月25日，入選奧斯卡最佳男主角提名的施巴斯坦史丹（Sebastian Stan）出席在洛杉磯舉行的第97屆奧斯卡金像獎提名者招待會。（Reuters）

史丹施巴斯坦從2011年在漫威電影《美國隊長: 復仇者先鋒》（Captain America: The First Avenger）中飾演而開始出名，去年2月更憑電影《A Different Man》斬獲柏林影展最佳演員銀熊獎。

「寒冬戰士」（Winter Soldier）施巴斯坦史丹在2014年透露，他與Marvel簽了九部作品。（《美國隊長2》劇照）

《飛黃騰達》電影講述上世紀70到80年代，年輕的特朗普在紐約市接受律師科恩（Roy Cohn）指導，成為房地產大亨的故事。科恩教會了特朗普在面對競爭對手和官司時「永不認錯」和「主動進攻」的長勝法則。

在該片中能看到特朗普吸食毒品、進行抽脂手術、強姦第一任妻子伊萬娜（Ivana Trump）等等卑鄙行徑。

電影飛黃騰達（The Apprentice）劇照，圖為年輕時候的特朗普（Donald Trump，由Sebastian Stan飾演，右）與「恩師」科恩（Roy Cohn，由Jeremy Strong飾演，左）在轎車裏與記者通電話。（The Apprentice劇照）

影片未在美國未上映

富豪斯奈德（Dan Snyder）是特朗普的好友兼支持者，他曾於2016年總統就職委員會和勝利基金捐贈110萬美元，並向川普2020年競選活動捐贈10萬美元。原本以為電影《飛黃騰達》是對這位總統的褒揚，斯奈德便通過女婿Mark Rapaport的電影製作公司 Kinematics 為《飛黃騰達》投資。

特朗普與第一任妻子伊萬娜（Ivana Trump）。（Getty Images）

但在電影中看到特朗普各種醜聞後，據說斯奈德Snyder非常憤怒，Kinematics的律師受命阻止《飛黃騰達》的發行，並向發行商發出警告信。

2024年5月，電影在康城影展首映後，在美國一直找不到發行商。直到夏天，Kinematics出售了在該電影中的股份，他們才和獨立發行商Briarcliff Entertainment達成協議，將在北美發行。

特朗普本人如何回應？

正如影片中科恩教誨的那樣，現實中的特朗普面臨指責時拒不承認，反而攻擊對方本身。去年5月，特朗普還在參加競選，他的律師發出信件，試圖阻止該片上映，但沒有採取法律手段。

特朗普在10月攻擊電影是「虛假且沒品的、一堆垃圾」，把編劇Gabe Sherman臭罵一頓。