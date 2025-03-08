英男搶劫便利店　遭空手道黑帶女強人「KO」｜有片

英國一名男子前年闖進便利店搶劫，還威脅店員。當時一名正在店內的女客人憑一己之力，直接把竊賊打出店外。事後，大家才驚訝發現這名英勇女顧客是位「空手道黑帶」的武林高手，而店內的監視器畫面也在網上流傳。



《每日郵報》報道，事發在2023年3月特爾福德（Telford）的一家便利店。當時42歲的凱林（Mairi Kerin）正在為姪女們挑選巧克力。當凱林第一眼看到這名戴帽子、把臉遮住，只露出眼睛的男子時，她默默心想男子看起來像是要來搶劫。

凱林（黃圈處）當場出手制止竊賊的犯行。（Facebook「Wadokai England」影片截圖）

沒想到，短短數分鐘之後，男子真的威脅店員「我要拿走你的錢」。正要結帳的凱林立刻收起手機與鑰匙，趁著男子靠近櫃枱時，毫不猶豫出手。

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事實上，凱林是一名空手道黑帶，還精通巴西柔術與拳擊。她事後表示，因為男子口袋裝滿東西，推測他有武器，便趁著男子左手插在口袋的那一刻，看準時機抓住對方手臂，並狠狠踢向他的小腿，讓他當場落荒而逃，而店內監視器紀錄了完整過程。

據悉，當時男子身上帶著一把刀和一把槍，所幸並未造成傷亡。

凱琳也因為她的英勇行徑於今年1月獲頒榮譽。她謙虛的說，她之所以出手不是因為勇敢，而是出於自信。她已接受了20年的武術訓練，並曾代表英格蘭和愛爾蘭參賽。

警方為凱林頒發了警長嘉獎，以表彰她的英勇行為。（West Mercia Police圖片）

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