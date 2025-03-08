舊電話藏動人時光　日本網民接電源後聽見過世母20年前錄音

日本X（前稱Twitter）上一名網友分享自身故事引發網友熱烈討論，他表示在家中發現一台多年未使用的家用電話，要丟掉前突發奇想，想將電話接上電源，想說當中可能有什麼東西，播放錄音後真的發現過世母親20年前的錄音檔，聽完網友表示不捨得丟掉這部電話了。



日本網友miDumo日前在X上的發文引發熱議，當天網友在做斷捨離時發現這部電話，該電話是網友獨居後就放在家中的電話，有着超過27年的歷史，由於使用多年電話也出現問題，會斷電、在插上電後還會發出雜音，每次播放語音信箱都會重新開機。

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這次發現電話居然順利播放出語音信箱，更驚喜的是錄音檔還有過世母親的聲音，感動的網友還開玩笑表示與《星空奇遇記》（Star Trek）的第130集中，角色Scotty史考特被保存在傳送器緩衝區中75年，這樣的時光膠囊讓網友十分感動。

該貼文瞬間傳遍日網，更引出電話製造商夏普（Sharp）在貼文底下留言「對於這種情況我無法很好地表達，但感謝您長期以來一直使用我們的產品！」

也有人留言表示，「祖母過世時，在家中發現了15年前的音檔，將它放給母親聽後她也受到感動，並表示要將錄音檔珍藏」，能夠這樣保存記憶意義不凡。

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