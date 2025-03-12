美國母女同時懷孕「生父竟是同一人」引社會熱議　真相竟是這樣

美國27歲成人網紅潔德（Jade）日前在網絡宣布懷孕，是和媽媽一起懷孕的喜訊，且兩人孩子的爸爸竟是同一人，消息一出引起網友們的質疑。



事後，身為YouTuber的男友尼克（Nick Yardy）證實懷孕確實為造假，不過「三人行」是事實。

擁有逾340萬訂閱者的YouTuber尼克常發布一夫多妻等爭議內容（IG@nickyardy）

擁有逾340萬訂閱者的YouTuber尼克常發布一夫多妻等爭議內容（IG@nickyardy）

擁有逾340萬訂閱者的YouTuber尼克常發布一夫多妻等爭議內容（IG@nickyardy）

先前，號稱為兩人男友的YouTuber的男友尼克在網絡上發布了一則影片，影片中潔德開心宣布和媽媽丹妮（Dannie）一起懷孕，潔德表示懷的是女兒，而丹妮則懷了兒子，2個孩子的爸爸都是尼克。

點圖放大看看有關照片及更多尼克過去的爭議內容：

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影片一出，馬上引起網友們的議論，部分網友也質疑影片的真偽，他們指出丹妮拍着肚子時發出空洞聲響，懷疑她的孕肚是裝出來的，一切只是拍攝影片的噱頭。未料，過了幾天，尼克就發布聲明說明，潔德和丹妮確實沒有懷孕：

這不過是一個短劇而已，並不是事實。關注我的人只是想尋求娛樂，我不相信他們真的相信了。

尼克後來補充，他們之間的關係確實是三人行，但是目前並沒有懷孕：

至少現在還沒有。

潔德本身為成人網紅，IG上也有逾70萬人追蹤。（IG@lovejadeteen）

點圖放大看更多潔德的照片：

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