美國23歲成人網紅「超市食物上尿尿再放回架上」　驚揭犯惡行4年

撰文：ETtoday
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美國新罕布夏州一名OnlyFans女網紅被發現，竟然在當地超市多項食品上小便，再將商品放回貨架上，還將變態行為拍成影片分享在網絡上，警方接獲報案後，發現她4年前就開始從事同樣行為，目前已將她逮捕。

基恩（Keene）警方表示，他們14日接獲匿名人士報案，發現23歲女子凱莉（Kelli Tedford）涉嫌用尿液污染當地超市Monadnock Food Co-op所販賣的大量商品，導致商店蒙受1500美元（約1.17萬港元）損失。

美國OnlyFans成人網紅凱莉被發現在當地超市大量食品上小便再放回貨架上。（Keene Police）

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超市表示，他們發現事件後，已將店內有機藜麥、粟米粉、粟米粥、椰絲和生核桃等商品下架，並向顧客召回2月10日至2月23日售出的相關商品：

我們立即查看店內監視器，將確認受到污染的商品下架，店內進行消毒。

警方調查發現，根據凱莉過往所拍攝過的影片顯示，她不止在超市小便，也曾在周邊多個店家作過類似行為，目前被指控毀損財物罪的凱莉，不排除未來可能面臨更多罪名，案件正在調查中。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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