Mark Carney就任加拿大總理　任後首演講稱不會成為美國一部份

加拿大新任自由黨魁卡尼(Mark Carney)周五(3月14日)宣誓就任加拿大第24任總理並在就任後發表講話,指新政府將優先處理美國關稅與削減開支,強調加拿大不會在任何情形下加入美國。



卡尼宣誓就職後出席記者會,指新任政府將優先着手處理二個方面,其一是應對美國關稅並保護加拿大工人;其二是減少政府開支,讓加拿大可進行更多投資。

他談及近期與美國的矛盾,指有關加拿大成為美國的第51個州的說法瘋狂,強調加拿大與美國是截然不同的國家,而加拿大「永遠不會以任何方式、任何形式成為美國的一部份(never ever, in any way, shape, or form, be part of the United States)。」

2025年3月14日,加拿大渥太華,圖為卡尼在儀式上宣誓就職加拿大總理。(Reuters)

美國與加拿大近期矛盾頻頻,他談到美國總統特朗普(Donald Trump,又譯川普),表示加拿大與美國可以找到雙贏的解決方案,指加拿大尊重特朗普,並希望與他通話,但目前未有明確計劃,還透露自己將在下週訪問法國與英國。

內閣較前任規模小 共有24位成員

卡尼內閣較上屆內閣規模小,包括總理在內共有24位成員。總督瑪麗・西蒙(Mary Simon)主持他與其一眾新內閣成員的就任儀式。加拿大前總理克雷蒂安(Jean Chrétien)亦出席今次卡尼的宣誓儀式。

加拿大前副總理兼財政部長方慧蘭(Chrystia Freeland)獲任交通及內貿部長;今屆財政部長則由前創新、科學及工業部部長商鵬飛(Francois-Philippe Champagne)擔任。

2025年3月14日,加拿大渥太華,圖為方慧蘭在儀式上宣誓就職加拿大交通及內貿部長。(截圖自CBC)

前財長勒布朗(Dominic Leblanc)任國際貿易與政府間事務部部長;趙美蘭(Melanie Joly)留任外交部長;布萊爾(Bill Blair)留任國防部長;新斯科舍省(Nova Scotia)國會議員Kody Blois獲任農業部長;阿南達桑格里(Gary Anandasangaree)出任司法部長兼原住民關係及北方事務部長。

今屆內閣由上屆內閣精簡而來,新華社引述加媒分析,讓主要部長們保持其職位,可以確保聯邦政府核心業務的延續。由於卡尼可能宣布提前進行聯邦大選,新內閣或將是「過渡性」的。

2025年3月14日,加拿大渥太華,新任總理卡尼發表就任後首個講話,他身後是新一屆內閣成員。(Reuters)

59歲的卡尼曾任英倫銀行行長和加拿大央行行長,此前未曾在加拿大政府中任職,他接替上任總理杜魯多(Justin Trudeau)之際,加拿大正處於動盪中,與特朗普(Donald Trump,又譯川普)領導下的美國陷入貿易戰。特朗普還多次呼籲加拿大成為美國「第51個州」。