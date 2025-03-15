Mark Carney就任加拿大總理　任後首演講稱不會成為美國一部份

加拿大新任自由黨魁卡尼（Mark Carney）周五（3月14日）宣誓就任加拿大第24任總理並在就任後發表講話，指新政府將優先處理美國關稅與削減開支，強調加拿大不會在任何情形下加入美國。



卡尼宣誓就職後出席記者會，指新任政府將優先着手處理二個方面，其一是應對美國關稅並保護加拿大工人；其二是減少政府開支，讓加拿大可進行更多投資。

他談及近期與美國的矛盾，指有關加拿大成為美國的第51個州的說法瘋狂，強調加拿大與美國是截然不同的國家，而加拿大「永遠不會以任何方式、任何形式成為美國的一部份（never ever, in any way, shape, or form, be part of the United States）。」

2025年3月14日，加拿大渥太華，圖為卡尼在儀式上宣誓就職加拿大總理。（Reuters）

美國與加拿大近期矛盾頻頻，他談到美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普），表示加拿大與美國可以找到雙贏的解決方案，指加拿大尊重特朗普，並希望與他通話，但目前未有明確計劃，還透露自己將在下週訪問法國與英國。

內閣較前任規模小 共有24位成員

卡尼內閣較上屆內閣規模小，包括總理在內共有24位成員。總督瑪麗・西蒙（Mary Simon）主持他與其一眾新內閣成員的就任儀式。加拿大前總理克雷蒂安（Jean Chrétien）亦出席今次卡尼的宣誓儀式。

加拿大前副總理兼財政部長方慧蘭（Chrystia Freeland）獲任交通及內貿部長；今屆財政部長則由前創新、科學及工業部部長商鵬飛（Francois-Philippe Champagne）擔任。

2025年3月14日，加拿大渥太華，圖為方慧蘭在儀式上宣誓就職加拿大交通及內貿部長。（截圖自CBC）

前財長勒布朗（Dominic Leblanc）任國際貿易與政府間事務部部長；趙美蘭（Melanie Joly）留任外交部長；布萊爾（Bill Blair）留任國防部長；新斯科舍省（Nova Scotia）國會議員Kody Blois獲任農業部長；阿南達桑格里（Gary Anandasangaree）出任司法部長兼原住民關係及北方事務部長。

今屆內閣由上屆內閣精簡而來，新華社引述加媒分析，讓主要部長們保持其職位，可以確保聯邦政府核心業務的延續。由於卡尼可能宣布提前進行聯邦大選，新內閣或將是「過渡性」的。

2025年3月14日，加拿大渥太華，新任總理卡尼發表就任後首個講話，他身後是新一屆內閣成員。（Reuters）

59歲的卡尼曾任英倫銀行行長和加拿大央行行長，此前未曾在加拿大政府中任職，他接替上任總理杜魯多（Justin Trudeau）之際，加拿大正處於動盪中，與特朗普（Donald Trump，又譯川普）領導下的美國陷入貿易戰。特朗普還多次呼籲加拿大成為美國「第51個州」。