施紀賢擬辦軍事峰會誓挺烏到底　加拿大總理Mark Carney下週訪歐

英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）3月15日連同歐洲領袖與其他盟友，召開名為「志願者聯盟」（coalition of willing）的視像會議，他會後稱將進一步召集與會國家的軍方領導人，下周四（3月20日）在倫敦開會，制定保障烏克蘭安全與促進俄烏和平協議的切實計劃。



澤連斯基2025年3月15日在烏克蘭首都基輔召開記者會（Reuters）

施紀賢會後敦促俄羅斯總統普京（Vlamidir Putin，又譯普丁或蒲亭），指他如果認真看待和平，就應與烏克蘭簽署停火協議，並批評俄方對美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）提出的停火提議，採取猶豫和拖延態度，並持續野蠻襲擊烏克蘭，完全違背普京宣稱的和平願望。

他強調同與會領導人達成共識，倘若普京拒絕「立即無條件停火」，歐洲就需要對他施壓，說服普京坐到談判桌前。

澤連斯基：須向俄羅斯施壓 逼迫普京談判

參與視像會議的烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）提出，歐洲領導人除介入談判事宜之外，還須通過全面制裁、生產武器等方面向俄羅斯施壓，以逼迫普京就俄烏停火談判。

另一方面，澤連斯基同日還下令早前參與美烏會談的高級官員組成新的國際和談代表團，由烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克（Andriy Yermak）率團，成員還包括外長瑟比加（Andrii Sybiha）、防長烏梅洛夫（Rustem Umerov）等人。

卡尼下週訪法英 愛麗舍宮：下周一會見馬克龍

加拿大新任總理卡尼（Mark Carney）周六（3月15日）表示，下週將出訪法國巴黎、英國倫敦，屆時還將訪問加拿大最北部、與格陵蘭島隔海相望的努納福特地區（Nunavut）首府伊卡盧伊特（Iqaluit，又譯伊魁特）。

他指此行旨在加強加拿大與歐洲盟友貿易、商業與防務關係，而訪問伊卡盧伊特將加強加拿大北極地區主權與安全。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）的總統辦公室亦指，總統將在下周一（17日）會見來訪的卡尼。