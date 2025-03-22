八爪魚騎鯊魚背游「順風水」　科學家：前所未見 ｜有片

人類出門有時會搭順風車，原來動物世界都有類似情況。有海洋動物研究人員就在新西蘭發現有八爪魚騎在鯊魚背上「游順風水」，因此令他們嘖嘖稱奇。



《衛報》3月21日報道，新西蘭奧克蘭大學（University of Auckland）在2023年12月在北島豪拉基灣（Hauraki Gulf）尋找濾食性動物時，發現這個奇景。

海洋科學家君士坦丁（Rochelle Constantine）與研究人員當時目睹一條尖吻鯖鯊 （Shortfin mako shark，又稱灰鯖鯊、短鰭鯖鯊、馬加鯊、煙仔沙）的頭部有個橙色物體，最初以為是牠可能被釣魚工具或浮標導致受傷。

他們於是用無人機飛近鯊魚觀察，驚見牠頭上的橙色物體是南半球最大型的八爪魚毛利大章魚（Maori octopus）。報道指，八爪魚通常都是在海床內發現，而尖吻鯖鯊則甚少出沒那些位置出沒，因此令這次事件更加離奇。

君士坦丁稱，團隊在場觀察10分鐘後離去，所以不知道八爪魚和鯊魚之後的情況，但指出尖吻鯖鯊的世上最快的鯊魚品種之一，時速達50公里，認為這條八爪魚或已「坐慣順風鯊」。

新西蘭海洋研究團隊在2023年底拍到一條毛利大章魚騎在尖吻鯖鯊背部，恍如搭「順風魚」。（Wednesday Davis圖片）

她表示，今次的不尋常經歷反映人類對海洋及水中生物仍有很多謎團未解，包括鯊魚在海洋生態系統所擔當的多樣及重要角色。