Cybertruck爆炸案｜疑犯涉用ChatGPT策劃犯案　或屬美國本土首例

美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）旗下位於拉斯維加斯的酒店，於當地元旦有輛特斯拉（Tesla）Cybertruck在大門爆炸，事件導致疑犯Matthew Livelsberger死亡、7人受傷。當地警方1月7日表示，疑犯曾使用包括ChatGPT在內的生成式人工智能（AI）策劃犯案。



拉斯維加斯警方昨日在記者會上表示，他們在調查後發現，疑犯曾透過ChatGPT搜尋爆炸目標、某些彈藥的速度以及煙火在亞利桑那州是否合法等資訊。

警方表示，這可能是美國本土首次有人使用ChatGPT策劃爆炸案，認為情況令人擔憂。負責案件的警長Kevin McMahill稱：「我們知道AI將在某個時候改變情況，這是我所知道的第一宗在美國境內利用ChatGPT來幫助個人構建特定設備的案件。」

2023年2月3日，圖為人工智能企業OpenAI及其旗下軟件ChatGPT的標誌。（Reuters）

開發ChatGPT的人工智能企業OpenAI透過發言人告訴美國哥倫比亞廣播公司（CBS），公司一直致力促進負責任地使用旗下的AI工具。

OpenAI重申，該公司的AI模型足以拒絕有害指令並最大程度減少有害內容，並強調他們正在與執法部門合作，協助警方再作進一步的調查。

圖為2025年1月1日，美國候任總統特朗普（ Donald Trump）旗下、位於拉斯維加斯的一家酒店外，一輛特斯拉（Tesla）CyberTruck爆炸起火。（Reuters）

警方早前曾公布疑犯手機內的文字遺言，其中強調爆炸行動並非恐怖襲擊，而聯邦調查局（FBI）則形容事件是一宗慘痛的自殺案件。