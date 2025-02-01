OpenAI上線o3-mini　首次向ChatGPT用戶開放免費推理模型

近日中國初創公司DeepSeek推出的人工智能（AI）模型備受全球關注後，美國AI公司OpenAI當地時間周五（1月31日）宣布，正式推出推理模型o3-mini，是其系列中最新、最具成本效益的模型，即日起可在ChatGPT和API中使用。



▼OpenAI推出免費推理模型o3-mini

2025年1月31日，OpenAI宣佈推出OpenAI o3-mini，稱其為最新的、最具成本效益的推理模型。（OpenAI網站）

OpenAI網站顯示，作為首款支持開發者高頻需求功能的小型推理模型，OpenAI o3-mini內置函數調用、結構化輸出和開發者消息⁠等專業功能，開箱即用，可直接投入生產環境。此外，開發者還可根據場景需求，靈活選擇低、中、高三級推理強度⁠，使模型在應對複雜挑戰時能「深度思考」，或在需要快速響應時優先保證速度。

ChatGPT Plus、Team及Pro用戶即日可體驗o3-mini，企業用戶將在一週後獲得訪問權限。o3-mini 將在模型選擇器中取代 OpenAI o1-mini，提供更高的速率限制和更低的延遲

即日起，免費版用戶也可通過在消息編輯器選擇「推理」（Reason）模式或重新生成回覆來試用o3-mini，這是ChatGPT首次向免費用戶開放推理模型。