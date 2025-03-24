高爾夫球名將老虎活士證實與小特朗普前妻「Love is in the air」

美國高爾夫球名將老虎活士（Tiger Woods）周日（23日）證實，自己已與小特朗普（Donald Trump Jr）前妻瓦妮莎（Vanessa Trump）戀愛。



老虎活士在X發布兩人合照並表示：「空氣中瀰漫着愛，有你在我身邊，生活更美好！我們期待着一起度過人生旅程。此時此刻，我們希望所有與我們親近的人都能重視隱私。」

英國《每日郵報》（Daily Mail）3月14日獨家報道稱，兩人自去年年底就開始約會，且他們都住在佛羅里達州南部富人區，兩人居住地僅相距20分鐘車程。一位消息人士稱，瓦妮莎前夫及兩人的五個孩子都知道瓦妮莎目前的戀情。

2017年4月17日，瓦妮莎（Vanessa Trump）和丈夫小特朗普（Donald John Trump Jr.）以及大女兒凱伊（Kai Trump）出席在白宮舉行的第139屆復活節滾彩蛋活動。（Getty）

兩個家庭的關係近期也愈發緊密。今年2月，瓦妮莎17歲大女兒凱伊（Kai Trump）與老虎活士被拍到一同抵達高爾夫巡迴賽捷恩斯公開賽（Genesis Open）的舉辦球場。

2025年2月16日，瓦妮莎17歲大女兒凱伊（Kai Trump）與老虎活士（Tiger Woods）被拍到一同抵達高爾夫巡迴賽捷恩斯公開賽（Genesis Open）的舉辦球場。（Getty）

凱伊不僅是高爾夫愛好者，而她明年還將穿着活士系列服裝在在邁亞密大學打高爾夫球。此外，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）據報上個月也與老虎活士一起打了一輪高爾夫。

2025年2月20日，美國高爾夫球名將老虎活士（Tiger Woods）在白宮東廳舉行的紀念黑人歷史月招待會上，與美國總統特朗普（Donald Trump）一起發表講話。（Getty）

瓦妮莎2018年與小特朗普離婚，之後一直保持單身。