美國關稅 | 南極都要交稅？ 特朗普荒謬徵稅催生多款企鵝迷因
撰文：張涵語
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【美國關稅 / 特朗普 / US Tariffs / Trump Tariffs】美國總統特朗普（Donald Trump，川普）4月2日宣布「對等關稅」計劃。其中赫德島和麥克唐納群島（Heard and McDonald Islands）這一無人類居住、靠近南極、有4種企鵝的澳洲海外領土，也被荒謬徵稅10%。網絡因此出現企鵝迷因（Meme），以嘲諷特朗普關稅政策連企鵝也難倖免。
特朗普2日宣布新一輪關稅後，其中一張迷因以特朗普和烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）的2月28日爭吵為背景，只不過圖中澤連斯基形象變成一隻企鵝。
人們對特朗普將世界上一些最偏僻地區作為攻擊對象，感到困惑。赫德島和麥克唐納群島這一無人居住，有四種企鵝的貧瘠地區，為何要被征關稅？
此外，特朗普對羅福島（Norfolk ）徵收29%的關稅也令人費解。羅福島是太平洋一小塊澳洲海外領土，人口略多於2,000人。
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