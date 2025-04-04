美國關稅｜學者：特朗普計算「對等關稅」方程式粗疏和愚昧

【美國關稅 / 特朗普 / US Tariffs / Trump Tariffs】美國總統特朗普（Donald Trump，川普）4月2日現身白宮向全球185個國家及地區宣布「對等關稅」（reciprocal tariffs）計劃。他表示，美國將對所有進口貨品徵收10%的最低基準關稅，且另對美國部份貿易夥伴徵收更高的關稅。前者將於5日凌晨12時後生效，後者則將於9日凌晨12時後生效。有經濟師及經濟學家認為，特朗普計算新關稅的方程式粗疏甚至愚昧，只是源自一群「自願的諂媚者」(willing sycophants）的簡單公式（simplistic formula），讓全球經濟陷入混亂。



英國《衛報》報道，美國總統在白宮玫瑰園揮舞一張大圖表，強調他的新關稅計劃很簡單：「對等——這代表別國對我們這樣做，我們對他們也這樣做。非常簡單。再簡單不過了。」

據報道，一些全球頂尖的專家認為這或許有點過份簡單了，他們普遍都對特朗普公布計算新關稅的方法感到震驚。

對於每個國家，白宮查找了其2024年對美國的商品貿易逆差，然後將其除以進口總值。然後特朗普還煞有介事地表示，他已經提供「折扣」，將這個數字減半，然後得出最終的「對等關稅」稅率。

用中國的數據為例：

對美商品貿易逆差：2,919億美元（約22690億港元）

來自中國商品進口總額：4,389億美元（約34117億港元）

用貿易逆差（2919億）除以進口總額（4389億）等於大約0.67或67%

將其減半就得出 = 34%

2025年4月4日，美國貿易代表署刊出計算「對等關稅」的公式，但這公式本質上是基於美國與外國國家的貿易逆差（trade deficit）除以該國出口美國貨品金額得出。（美國貿易代表署網站）

這種觀點存在多個問題──尤其是它過份簡化了貿易逆差（trade deficit）的驅動因素。當一個國家從國外購買的商品多於其出口的商品時，就會出現貿易逆差。美國自1970年代以來一直處於貿易逆差的狀態。通常，貿易逆差會隨時間的推移而減少，因為它會對一個國家的貨幣造成下行壓力（因為購買進口商品的外幣需求超過對本國貨幣的需求）。

然而，由於美國是全球的儲備貨幣（在全球金融體系中用於支付和國際貿易的主要貨幣），美國比其他國家能夠承受更大的貿易逆差。

另一原因是美國生產的商品對於發展中經濟體的消費者來說過份昂貴，這有助於解釋為什麼較貧窮的國家對美國出現特別大的貿易逆差，以及特別高的「對等關稅」。

2025年4月2日，美國華盛頓，圖為總統特朗普（Donald Trump）在白宮玫瑰園宣布對等關稅措施。（Reuters）

美國哥倫比亞大學經濟史學家圖茲（Adam Tooze）表示，美國這次針對東南亞國家的政策「荒謬」，其中柬埔寨的對等關稅高達 49%，老撾和越南的「對等關稅」分別是 48% 和46%，比中國的34%還要高出不少。

圖茲認為：「這並不是因為他們嚴重歧視美國出口的貨品，而是因為他們相對貧窮。美國生產的商品價格對上述東南亞國家並不吸引，導致他們無意進口。」

而越南已成為許多美國知名品牌供應鏈的一部份，其中包括Nike、英特爾和蘋果等美國科技和服裝公司，導致他們向美國出口大量商品，從而推高他們對美國的貿易逆差。