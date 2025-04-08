泰國清邁CAFE「按身型」提供折扣　網民反應兩極

泰國清邁是旅遊勝地，每年吸引不少海內外遊客到訪。當地食肆林立，因此各店家都絞盡腦汁吸引顧客，但其中一間Cafe就以另類方式為顧客提供折扣就惹來批評。



《紐約郵報》及澳洲新聞網News.com.au等傳媒4月7日報道，清邁食肆Chiang Mai Breakfast World以豐富的早午餐馳名，在旅遊網站TripAdvisor數以千計的旅客評分中，獲4.5星好評。

不過在社交流傳的片段見到，這間食肆門外豎立多條柱子，上面掛有不同顏色的類別告示牌，並寫有「8折」、「85折」、「9折」、「95折」及「抱歉，正價」。

泰國清邁著名食肆Chiang Mai Breakfast World推「以身型提供折扣」，有遊客嘗試挑戰穿過85折及9折的空間。（Instagram/amonthego15）

有一名男子嘗試穿過極為狹窄「85折」空間，失敗後轉戰「9折」，他的朋友笑稱「如果他卡住了怎麼辦？」，最終他幾經辛苦突破「95折」，並表示總好過沒有。另一個片段則顯示，有食客兩度挑戰後，成功越過「85折」。

片段吸引大批網民觀看和討論，很多人批評食肆做法歧視身形較健碩的人，揚言不會為了賠上自己的人性而光顧它。但亦有網民大讚這個折扣制度是天才，認為應該要拓展至所有食肆。

片段曝光後，報道指店家已經移除有關告示牌。