年後發福想減肥　飲梳打水有助燒脂及延長飽足感？　專家解畫

新年期間大魚大肉，導致不少人體重直線上升。台灣國民健康署統計，約40%民眾在過年期間平均發胖1.7公斤，讓「梳打水（氣泡水）有助減重」的說法再度掀起討論。然而，研究指出，梳打水對新陳代謝與血糖吸收影響有限，並非減肥的靈丹妙藥。此外，梳打水是否能增加飽足感、減少進食量，或是反而刺激食慾，使人攝取過多熱量，也存在爭議。



網上近來瘋傳梳打水有助減重，令不少想在年後減肥的人趨之若鶩。科普網站《The Conversation》指出，一項基於2004年研究的假設提到，梳打水的二氧化碳可能透過促進血糖吸收，以及新陳代謝來幫助減重。然而，原始研究並未涉及梳打水與體重控制的關聯，而是觀察洗腎對血糖值所產生的影響進行分析。

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研究顯示，在洗腎過程中，二氧化碳會改變紅細胞的pH值，使葡萄糖代謝稍微增加，但額外燃燒的熱量極少，只有約36卡路里。由於梳打水所含的二氧化碳量遠低於洗腎，因此科學家認為其對體重的影響可能微乎其微。《英國醫學雜誌》研究強調，喝梳打水或許能降低血糖，但其效果短暫，不足以讓體重下降，飲食均衡與規律運動才是體重管理的必要方式。

與此同時，關於梳打水是否能帶來更長時間的飽足感，科學界也未有定論。一些研究指出，人們在飲用梳打水後會比較不容易感覺飢餓，但也有研究顯示，梳打水會刺激飢餓素「胃飢餓荷爾蒙」（ghrelin）分泌，導致食慾上升。一項研究發現，飲用了梳打水的老鼠會進食更多，導致體重增加；另一項針對20名男性的研究也發現類似結果。

此外，研究發現，梳打水在胃內的停留時間與普通飲水相近，並無證據顯示它能透過拉伸胃部來延長飽足感，且飯後喝水（無論是梳打水或普通白開水）對食慾的影響並不明顯，因為胃內存在一條稱為「胃道」（Magenstrasse）的通道，能迅速將液體排入小腸吸收。這意味着梳打水對抑制食慾的效果可能會被高估。

總體而言，雖然梳打水能取代高糖飲料，有助於維持健康，但其減重功效仍缺乏科學支持。目前，最有效的減重方法仍是控制飲食與規律運動，而非依賴梳打水來調節食慾或促進新陳代謝。

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