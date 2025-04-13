美國教育部長連番口誤AI變A1　調味料品牌趁機抽水推銷產品

美國教育部長麥克馬洪（Linda McMahon）在4月8日出席加州一個峰會時，連番口誤將人工智能（AI）講述成A1（A One）。外界懷疑她將AI中的字母I錯當成數字1並說出口，還質疑她演講失準。一家同名為A1的調味料公司則在社交平台發帖，趁機推銷旗下牛扒醬汁。



網上影片可見，麥克馬洪說：「現在的學校系統將開始確保一年級甚至學前班每年進行『A1』（注：應為AI）教學，從如此低的年級就開始」，同時她身邊的嘉賓不斷點頭，似未察覺她的口誤。

此後麥克馬洪又一次將AI錯說成「A1」，她說：「孩子們就像海綿。他們只是吸收一切。就在不久之前，人們還會說，『哦，我們的學校要有網路了。』而今，讓我們看看『A1』（注：應為AI）能起什麼作用。」

美國調味料品牌A.1. Sauce在事發後推銷旗下牛扒醬，這款通常被稱為A1或A.1醬汁的老牌調味料趁勢揚名，發帖說：「你聽到她的講話，每間學校都應該使用A.1。」

今年76歲的麥克馬洪此前在世界摔角娛樂公司（WWE）擔任行政總裁一職，她自總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）上任後在3月獲任教育部長一職。

2025年4月8日，美國加州，圖為麥克馬洪與調味料品牌發布圖片的組合圖片，左圖是麥克馬洪在一場峰會中口誤將AI說成A1的影片截圖，右圖為調味料品牌發布旗下產品圖片。（截圖自X@matty_angles & Instagram@a1originalsauce）

特朗普上月底簽署行政命令推動關閉美國教育部，還向麥克馬洪強調如若國會同意關閉，則要親身執行這一命令。