泰國機場派小河馬「彈跳豬」公仔 吸引遊客參加潑水節｜有片
撰文：官祿倡
出版：更新：
泰國4月13日起迎來一年一度的潑水節（Songkran，又稱宋干節），曼谷素萬那普機場（Suvarnabhumi Airport）為吸引遊客來泰祭出「送禮」妙招，日前宣布自11日至17日起飛抵機場的旅客，可獲贈網紅動物「彈跳豬」（Moo Deng）模樣的玩具公仔。
機場所贈送的公仔為貼合節日氛圍，身上還穿着淺色印花短袖恤衫。泰媒Nation Thailand引述泰國機場公司（AOT）的行政總裁Kirati Kitmanawat表示，今次活動旨在為遊客留下深刻印象，希望經此向外界介紹泰國的潑水節。
↓ 機場在行李輸送帶上放置一籃公仔，讓旅客拿取 ↓
緬甸上月底爆發逾7級強震，附近多國有震感，曼谷有建築受地震影響損毀，但無阻潑水節舉辦。報道預料機場在潑水節期間將接待130萬名遊客，而送公仔活動只是諸多節日活動中的一部分，後續還包括本地文化表演和派送節日禮物。
「彈跳豬」（Moo Deng）是一隻去年於泰國中部春武里府綠山野生動物園（Khao Kheow Open Zoo）出生的侏儒河馬，因浮誇可愛表情一度在網上爆紅。
泰國等周邊國家有舉辦潑水節的傳統，人們在節日期間用清潔的水相互潑灑，祈求洗去過去一年的不順。
香港也有潑水節活動，九龍城4月11日至13日舉行「龍城美食潑水泰繽紛2025」，在賈炳達道公園足球場內設特色市集、泰式按摩體驗等。
泰國清邁CAFE「按身型」提供折扣 網民反應兩極泰國小河馬「彈跳豬」出世滿9個月 園方貼「黑絲照」：Sexy Girl泰國67歲婆婆誤吞脫落假牙 突不省人事 搶救無效窒息亡愚人節｜泰國警提醒亂開玩笑或判監 男子訛稱懷孕妻困廢墟被捕