泰國機場派小河馬「彈跳豬」公仔　吸引遊客參加潑水節｜有片

泰國4月13日起迎來一年一度的潑水節（Songkran，又稱宋干節），曼谷素萬那普機場（Suvarnabhumi Airport）為吸引遊客來泰祭出「送禮」妙招，日前宣布自11日至17日起飛抵機場的旅客，可獲贈網紅動物「彈跳豬」（Moo Deng）模樣的玩具公仔。



機場所贈送的公仔為貼合節日氛圍，身上還穿着淺色印花短袖恤衫。泰媒Nation Thailand引述泰國機場公司（AOT）的行政總裁Kirati Kitmanawat表示，今次活動旨在為遊客留下深刻印象，希望經此向外界介紹泰國的潑水節。

↓ 機場在行李輸送帶上放置一籃公仔，讓旅客拿取 ↓

緬甸上月底爆發逾7級強震，附近多國有震感，曼谷有建築受地震影響損毀，但無阻潑水節舉辦。報道預料機場在潑水節期間將接待130萬名遊客，而送公仔活動只是諸多節日活動中的一部分，後續還包括本地文化表演和派送節日禮物。

圖為泰國曼谷素萬那普機場（Suvarnabhumi Airport）為歡迎遊客舉辦的贈送公仔活動的組合圖片，左圖為機場2025年4月12日在社交平台發布影片截圖，右圖為機場在活動開始前公布送公仔活動海報。（截圖自X@PRSuvarnabhumi）

「彈跳豬」（Moo Deng）是一隻去年於泰國中部春武里府綠山野生動物園（Khao Kheow Open Zoo）出生的侏儒河馬，因浮誇可愛表情一度在網上爆紅。

泰國等周邊國家有舉辦潑水節的傳統，人們在節日期間用清潔的水相互潑灑，祈求洗去過去一年的不順。

香港也有潑水節活動，九龍城4月11日至13日舉行「龍城美食潑水泰繽紛2025」，在賈炳達道公園足球場內設特色市集、泰式按摩體驗等。