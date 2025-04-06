泰國67歲婆婆誤吞脫落假牙　突不省人事　搶救無效窒息亡

泰國南邦府北部一個街市周一（3月31日）發生暈倒事件，67歲的賣菜婆婆莫伊（Moi）突然不省人事，原來是假牙脫落塞在喉嚨令她窒息，最後不幸身亡。



泰媒ch7提醒民眾，若有佩戴假牙者，一旦發現假牙損壞、移位、鬆動或容易脫落，則不應使用，而應盡快去看牙醫，並警告假牙掉入喉嚨或被吞入胃中可能會有生命危險。

2025年3月31日上午6時，泰國南邦府一處街市，一名67歲女商販摔倒並失去知覺，原因是脫落的假牙卡在喉嚨中導致無法呼吸。（Facebook/ @LPCM News）

據報道，事件發生在南邦府Tambon Sop Tui 鎮一處街市，擺攤賣菜的莫伊上完廁所回攤位時卻突然暈倒，大家以為是高血壓發作，給她使用呼吸器卻不起作用。

救援人員隨後趕到，對無法呼吸的莫伊展開心肺復甦，才發現是有假牙塞在她的喉嚨裏，救援隊嘗試取出假牙失敗，莫伊在前往醫院途中窒息身亡。

救援人員對莫伊進行心肺復甦搶救。（Facebook/ @LPCM News）

泰媒Thaiger表示，去年9月也發生過類似事件。當時泰國南部洛坤府一名退休教師假牙意外滑入喉嚨，險些喪命。幸運的是，醫生成功取出假牙拯救患者。