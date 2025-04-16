美國密歇根州書店搬遷　當地居民一窩心舉動助運9100本書｜有片

在實體書店面臨經營困難的當下，美國近日就有一間獨立書店見證依然有不少人對可以觸摸的「書卷味」情有獨鍾。位於密歇根州（Michigan）的車路士（Chelsea）小鎮是一個充滿人情味的社區，當地一間獨立書店近日搬遷，當地居民扶老攜幼在街道上築起長長的「人鏈」，一本一本地將9100本書接力送到書店的新址。



美國全國廣播公司（NBC）4月16日報道，這場名為「圖書之隊」（Book Brigade）的活動13日在車路士小鎮市中心登場，約300名當地民眾在人行道上排成兩列，築起穿過街道、繞過轉角再延伸到主街的「人鏈」，將書本一本一本從舊址親手傳遞到新店的書架上。

美國密歇根州有獨立書店透過「築起人鏈」的方式將9100本書從舊址搬到新址：

據報道，這間書店名為「機緣書店」（Serendipity Bookstore），其老闆圖普林（MichelleTuplin）表示：「這是一種實用的搬運方式，同時也能讓每個人都參與其中的一種方法，當大家在傳送這些書本時，有人會說這本我沒看過及這本還不錯。」

報道指，圖普林1月宣布搬遷計劃，公開呼籲志願者協助書店搬新家，這項活動獲得當地民眾的積極回應。她表示，「鎮上變得十分熱鬧，很多人都想參與其中。」

圖普林指，整個過程花了不到兩小時，比聘用搬家公司裝箱和拆箱數千本書要快得多。「圖書之隊」還將書籍按字母順序放回書架，期望新店能在兩周內重開。

報道提到，「機緣書店」1997年在車路士市成立，圖普林2017年起接手營運，旗下有3名兼職員工。

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車路士市約有5300位居民，當地民眾形容這裡是一個「鄰里互助」（neighbors help neighbors）的小鎮。

32歲的Kaci Friss土生土長的車路士市人，在書店工作了一年多。她說，「這是個小鎮，人們真的互相照應」。

美國有一間獨立書店見證依然有不少人對可以觸摸的「書卷味」情有獨鍾。位於密歇根州（Michigan）的車路士（Chelsea）小鎮是一個充滿人情味的社區，當地一間獨立書店近日搬遷，當地居民扶老攜幼在街道上築起長長的「人鏈」，一本一本地將9100本書接力送到書店的新址。（IG@serendipity_books_chelsea）

「無論你去到哪裏，都會遇到你認識的人或認識你的人，他們會問你今天過得好嘛」。

Kaci Friss表示，13日的「圖書之隊」搬家活動讓她再次感受到「這個社區到底有多特別」。