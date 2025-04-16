特朗普發貼大讚「對等關稅」　指生效後美國通脹正在下降

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）早前宣布對美國185個貿易夥伴加徵的「對等關稅」在上周三實施，他4月15日在社交平台發帖大讚關稅成效，聲稱 「關稅令美國通脹下降」。



在帖文中，特朗普旨在為自己主導的「對等關稅」站台，他聲稱儘管人們普遍擔心關稅招致物價上漲和市場震盪，但這些關稅仍使美國經濟受益，「美國正在徵收破紀錄的關稅，幾乎所有產品的價格都在下降，包括汽油、食品雜貨以及幾乎所有其他商品。同樣，通貨膨脹也在下降。承諾已經兌現！」

2025年4月16日，特朗普在旗下社交平台發文，稱關稅現已發揮作用，美國物價「正在下降」。（截圖自TruthSocial@realDonaldTrump）

不過，特朗普未在帖文中引用數據佐證，根據美國日前公布3月的消費物價指數（CPI），美國3月CPI按月跌0.1%，是近5年來首次下降。

外界認為，特朗普關稅會令進口商與出口商進一步協商，以支付增加的關稅，而進口商為確保盈利會進一步推高產品價格，這令關稅成本最終轉嫁給消費者。