貿易戰｜中國狂掃240萬噸巴西大豆　美國農民懇請特朗普與華談判

美國總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)向全球發動的貿易戰正酣之際,有美國媒體報道中國進口商近日大舉向巴西採購大豆,一周就訂下約40艘船的貨量,總計約240萬噸,相當於中國每月所需大豆壓榨量的三分之一。與此同時,高度依賴中國市場的美國大豆農夫就向特朗普呼籲,懇求他與中國政府商討貿易協議,否則到2027年,將有大量美國農民面臨破產危機。



綜合《彭博社》與《Newsweek》的報道,美國4月9日將對中國進口商品的關稅稅率提升至145%後,中國政府11日提出反制,對美國進口商品加徵125%的關稅。其中,美國農產品受到重挫,尤其是長期高度倚賴中國市場的大豆產業。

美國大豆協會主席,同時是一名肯塔基州豆農的拉格蘭:

美國大豆協會(American Soybean Association)主席,本身是一名來自肯塔基州豆農的拉格蘭(Caleb Ragland)近日以題為「我是一名投票給特朗普的大豆農民。我懇求總統結束貿易戰。」(I’m a Soybean Farmer Who Voted for Trump. I’m Begging the President to End the Trade War)投書。

拉格蘭表示:「我是美國50萬名感到痛苦的大豆種植者之一。我全家和我旗下三個全職工人的全部家庭收入都來自我的農場。」

美國大豆協會(American Soybean Association)主席,本身是一名來自肯塔基州豆農的拉格蘭(Caleb Ragland)近日以題為「我是一名投票給特朗普的大豆農民。我懇求總統結束貿易戰。」(I’m a Soybean Farmer Who Voted for Trump. I’m Begging the President to End the Trade War)投書。(網絡圖片)

據路透社報道,2024-25年度中國從美國進口了2,212萬噸大豆,大豆是中國從美國進口的最大類商品。

拉格蘭寫道,與中國達成貿易協議迫在眉睫,因為在特朗普第一任總統期間與中國爆發貿易戰之後,美國農業經濟「現在比他第一任期時更弱」,而且通貨膨脹和生產成本也在上升。

2022年5月10日,中國江蘇省南通市,海關官員在碼頭檢查從巴西進口的大豆。(Getty)

拉格蘭警告:「僵局持續的時間越長,中國就越有可能將採購大豆轉移到其他地方,比如巴西,通過砍伐雨林和改造退化的牧場,巴西可以將額外7000萬公頃的土地用於農業生產。」

拉格蘭在他文章中感嘆:「對中國加徵的關稅可能會讓我們(農民)在2027年之前破產。我們所有的心血、汗水和辛勞都可能隨著大筆一揮而化為烏有。」(The tariffs on China could put us out of business by 2027. All our blood, sweat, and toil could vanish with the stroke of a pen)