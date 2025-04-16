美國聯合航空第1季業績創5年最佳 警告今年宏觀經濟環境難以預測
撰文：張涵語
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美國聯合航空公司（United Airlines）日前公布5年來表現最好的第一季財務業績，1至3月收入達創紀錄132億美元（約1,023億港元），比去年同期增長5%以上。但公司表示，今年的宏觀經濟環境「無法預測」，若果美國陷入經濟衰退，公司收入或下降5%。
據英媒報道，該航空公司表示下半年將削減運能，包括減少航班座位數，並減少非高峰時段的航班。限制航班有助於航空公司控製成本，而收緊可用座位的供應則可保持較高票價。
航空公司的營收與整體經濟密切相關，若消費者擔心通脹或失業，就會減少機票購買。經濟學家此前警告稱，關稅已影響消費者情緒，並可能推高通脹。
在此背景下，華爾街投行雷蒙詹姆斯（Raymond James）的航空業分析師Savanthi Syth預測，美聯航的同比增長率將從上半年的8%降至第四季度的3%。
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