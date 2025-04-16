藤原紀香現身大阪世博「日本館」　不收報酬穿和服迎賓｜有片

日本大阪世博會4月13日在大阪市人工島「夢洲」正式開放。女演員藤原紀香周二（15日）在Instagram發布自己身穿和服、擔任13日開幕的大阪關西博覽會「日本館」名譽館長的照片和影片。



她表示，自己不會就出席大阪世博「日本館」活動而領取報酬。

藤原紀香與「日本館」合照：

大阪世博會會期為184天，至10月13日結束，以「生命閃耀未來社會的設計」為主題，有158個國家或地區參加。

藤原紀香與世博會吉祥物脈脈合照：

這是日本自1970年大阪世博會、2005年愛知世博會後，第三次舉辦大型世博會。

2025日本大阪世博會，中國館將展出嫦娥五號、嫦娥六號帶回來的月球正面與背面土壤。（微博/ @世博會中國館）

2025年4月13日，日本大阪世博會，中國館舉行開館儀式。（微博/ @世博會中國館）

雖然大阪世博正式開幕，但日媒發現有5個海外展館仍在施工中，圖為印度展館（Reuters）

雖然大阪世博正式開幕，但日媒發現有5個海外展館仍在施工中，圖為印度展館（Reuters）

大阪世博：2025年4月13日，法國女星蘇菲瑪素（Sophie Marceau）與柔道明星Judoka Teddy Riner出席法國展館開幕儀式（Reuters）

大阪世博：高達展館展出高16.72米的實物大高達像（Reuters）

大阪世博：日本女星藤原紀香擔任日本館的名譽館長，她4月13日也現身會場迎客（IG@norika.fujiwara.official影片截圖）

大阪世博：另一焦點有會場內的「大屋根」，獲健力士世界紀錄認證為全世界最大木造建築，在4月13日吸引大量民眾到訪。（Reuters）

大阪世博：2025年4月13日，民眾拿起世博吉祥物「脈脈」的公仔合照（Reuters）

這次大阪世博會預計會吸引逾2800萬人次參觀，圖為高達展館外（Getty）

日本大阪世博2025年4月13日開幕，圖為北歐圈國家展館（Reuters）

大阪世博：圖為2025年4月13日從高空拍攝的會場圖片（Kyodo/via REUTERS）