日本濱松市展出6米高EVA初號機像　冀吸引世博遊客順道觀光

日本大阪關西世博會展出1比1的高達像，成為會場的其中一個賣點。而在靜岡縣濱松市，市政府4月20日開始展示一個6米高、人氣動漫《新世紀福音戰士》的EVA初號機像，當局希望可以吸引海內外動漫愛好者，以及到訪世博的遊客前來觀光。



《每日新聞》20日報道，這個EVA初號機像由當天起至明年1月25日於濱松市政府地下大堂展出，市長中野祐介出席剪綵活動時表示，世博是向外界宣傳「酷日本」的絕好機會，而動畫作為日本文化象徵，《新世紀福音戰士》是其中一個代表，並與當地有淵源，因此希望為到訪濱松的遊客提供最好招待。

2006年公開的《新世紀福音戰士》新劇場版內的「第3村」取材自濱松市的天龍濱名湖鐵道天龍二股站，因此市政府與該鐵路公司及遠州鐵道聯手實施「新濱松計劃」促進觀光業。

除了EVA初號機像，亦包括在市內多個地方設立打卡點，兩間鐵路公司則計劃以《新世紀福音戰士》為設計的列車行駛，預計整個「新濱松計劃」將維持到明年2月底。