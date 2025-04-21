特朗普經濟政策推高美國民眾生活成本　網民分享慳錢妙招

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）關稅政策引發美國通貨膨脹率高漲，引發許多民眾思考如何省錢。知名論壇Reddit最近出現一則省錢討論板塊，獲得上千人評論。從「百潔布減一半」、「家中不用衛生紙」、「保鮮袋清洗再利用」再到「雨水洗車」，網民分享的省錢方式五花八門，在社交媒體上引發關注。



Reddit用戶TheKikiLover在節儉達人板塊r/frugal上發問：「你做過最省錢的是什麼事？」引來一票美國網民回答。

剩菜不要丟

網民回憶從媽媽那裏學來的節儉方法：每頓晚飯會剩下許多蔬菜，通常是豌豆、胡蘿蔔、西蘭花、蘑菇和洋蔥等，把這些剩菜存進冰箱，幾週後攢滿一個保鮮盒，再加上一些碎牛肉、番茄醬、洋蔥碎和水，就能煮上一大桶蔬菜湯，再配上麵包就能養活一家五口。

百潔布（洗碗海綿）切一半

百潔布切成兩塊用。（reddit.com/r/Frugal/）

有人發現普通尺寸的百潔布切成一半，大小剛好用來洗碗，而且能延長使用壽命少買一塊。

廁所不用衛生紙

比利時根特現代藝術館，藝術家旁邊的展品就是歐洲常見的bidet。（路透社）

有網民家中沒有衛生紙，而以法式坐浴桶（Bidet）來代替，這是一種清洗下半身的衛生器具。如廁後不用衛生紙擦拭，而是坐到坐浴桶上用水清洗，然後用免洗棉布擦乾淨；如果家中有智能馬桶也可效仿，省去一次性衛生紙的費用。

自己修汽車 雨天洗車

雨天洗車可省下不少錢。（網絡圖片）

美國汽車維修費價格高昂，有網民表示學會自己動手修車後，不僅在這幾年省了上千美元，還能用這份技術幫助親朋好友。

還有人說一看到烏雲就拿出汽車清潔劑，給愛車塗滿泡沫，讓雨水自動清潔車輛。這樣能省下洗車費以及水費。