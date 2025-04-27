日本「大叔卡牌」遊戲爆紅 小學生集閃卡對戰熟悉鎮上大叔
撰文：官祿倡
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主打收集印有可愛寶可夢模樣卡牌進行對戰的「寶可夢卡牌手遊」（ポケポケ）在香港有不少受眾，不過日本福岡縣香春町的小學生群體，3月卻興起用印有中年大叔面容的「大叔卡牌」進行對戰，熱潮持續至今不減。
綜合外媒報道，這套由當地「採銅所地域社區協議會」所屬的宮原繪里開發的「大叔卡牌」，最初目的旨在維繫社區長幼關係，通過卡牌讓孩子們認識社區內的長輩。
這些印有大叔姓名、職業、綽號的卡牌均出自小鎮上的真實人物，均由手工製作的首批卡牌共印有47張不同角色，每3張一包售100日圓(約5.4港元)、含閃卡6張豪華包為500日圓(約27.2港元)。與市面上流行的其他卡牌遊戲一樣，卡牌上還寫有大叔們的HP（生命值）、「專屬技能」以及發動技能所需要的MP（魔法值）。
每當發動技能時，玩家還會大聲喊出「必殺技」名字，根據角色的技能與能力擊敗對手，而擁有最多卡牌的玩家將獲得最終勝利。而大叔們可以依靠做社區服務提升印有自己面容的卡牌的「作戰能力」，還有機會晉升為擁有閃光圖層的「閃卡」。
報道引述12歲的當地小學生說：「獲勝時感覺很棒，但當你使用一張你真正認識的人的卡牌時會感覺更有趣。」
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