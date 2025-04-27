日本「大叔卡牌」遊戲爆紅　小學生集閃卡對戰熟悉鎮上大叔

主打收集印有可愛寶可夢模樣卡牌進行對戰的「寶可夢卡牌手遊」（ポケポケ）在香港有不少受眾，不過日本福岡縣香春町的小學生群體，3月卻興起用印有中年大叔面容的「大叔卡牌」進行對戰，熱潮持續至今不減。



綜合外媒報道，這套由當地「採銅所地域社區協議會」所屬的宮原繪里開發的「大叔卡牌」，最初目的旨在維繫社區長幼關係，通過卡牌讓孩子們認識社區內的長輩。

這些印有大叔姓名、職業、綽號的卡牌均出自小鎮上的真實人物，均由手工製作的首批卡牌共印有47張不同角色，每3張一包售100日圓(約5.4港元)、含閃卡6張豪華包為500日圓(約27.2港元)。與市面上流行的其他卡牌遊戲一樣，卡牌上還寫有大叔們的HP（生命值）、「專屬技能」以及發動技能所需要的MP（魔法值）。

每當發動技能時，玩家還會大聲喊出「必殺技」名字，根據角色的技能與能力擊敗對手，而擁有最多卡牌的玩家將獲得最終勝利。而大叔們可以依靠做社區服務提升印有自己面容的卡牌的「作戰能力」，還有機會晉升為擁有閃光圖層的「閃卡」。

圖為富士新聞網2025年3月12日影片截圖，其中顯示印有大叔面容的卡牌作為對戰遊戲風靡日本福岡縣一個小鎮。（截圖自Youtube@FNNnewsCH）

報道引述12歲的當地小學生說：「獲勝時感覺很棒，但當你使用一張你真正認識的人的卡牌時會感覺更有趣。」