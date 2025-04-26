日本連鎖餐廳「Pizza送活蝸牛」　店家認錯退款

一名顧客日前至日本知名家庭餐廳連鎖品牌「Joyfull」用餐，未料披薩中竟出現一隻動來動去的活蝸牛。店家當場致歉並退款，也在事後發出道歉聲明。



一名顧客日前至日本知名家庭餐廳連鎖品牌「Joyfull」用餐，未料披薩中竟出現一隻動來動去的活蝸牛。（示意圖／freepik）

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綜合日媒報道，家庭餐廳連鎖品牌「Joyfull」於當地時間24日宣布，此異物混入事件發生於4月18日凌晨3點30分左右，地點為「Joyfull 松江東朝日店」。當時提供的餐點為披薩，發現其中混入了蝸牛。據悉，該蝸牛當時為活體，似乎還在扭動。

關於異物混入的路徑與原因，Joyfull 推測是因為蝸牛混入使用的生菜，在清洗過程中未能完全去除，且於盛盤時的檢查環節中也未被發現，導致此次事件發生。

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事件發生後，Joyfull 於21日向主管保健所通報。對於當時提出異物發現的顧客，該店表示已當場致歉，並對該商品進行退款處理。

Joyfull在道歉聲明中表示：

「我們非常重視此次事件，將加強對食材清洗後、烹飪裝盤時的徹底檢查，防止再次發生類似事件。」



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