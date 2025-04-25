日本拉鍊大王YKK開發「自動式拉鍊」　遙距控制助克服嚴峻環境

日本「拉鍊大王」YKK，近日開發一種可遠端操作的「自動式拉鍊（自走式拉鍊）」，以在高空作業等嚴峻環境使用。



YKK已在太陽工業的枚方工廠進行相關實驗，確認其運行，以將這款拉鍊實用化。

YKK總部位於東京，每年收入達至100億美元，佔全球拉鏈市場40％，在其産業處於主導地位。（IG@ykkjapan）

YKK總部位於東京，每年收入達至100億美元，佔全球拉鏈市場40％，在其産業處於主導地位。（IG@ykkjapan）

YKK總部位於東京，每年收入達至100億美元，佔全球拉鏈市場40％，在其産業處於主導地位。（IG@ykkjapan）

點圖放大看看YKK「自動式拉鍊」的操作示範：

+ 7

綜合《Impress Watch》等日媒報道，自動式拉鍊是在拉鍊上加裝內置齒輪和馬達的自動組件，通過有線控制器來操縱，進而可以遠端開關拉鍊。YKK已與太陽工業合作進行戶外和室內實驗。

兩間企業在戶外實驗中，將自動式拉鍊接合在5米的塑膠膜上。塑膠膜在分離的狀態下從上方吊起，啟動自動式拉鍊的開關後，約40秒內5米的膜就連接在一起。

在室內實驗中，將自動式拉鍊接合在兩個寬4米、深4米、高2.5米的帳篷上。啟動自動式拉鍊的開關後，包括人手無法觸及的天花板部分在內，兩個帳篷約50秒內就連接在一起。

自動式拉鍊預期能使用在高空作業等嚴峻環境。過去在這些環境下，拉鍊仍需由人手開關，有時顧慮到安全性，還必須仰賴老練的員工處理，需要耗費不少時間。

YKK認為自動式拉鍊有望解決這些問題，將利用實驗中獲得的知識，推動自動式拉鍊實用化。

【延伸閱讀】真正「即食麵」！日本發明液態「可飲用拉麵」如蒟蒻果凍啜出嚟食（點圖放大瀏覽）：

+ 13

延伸閱讀：

快訊／韓會展中心COEX火災！民眾急疏散 星空圖書館也在這

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】