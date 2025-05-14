美國加州驚現「變形UFO」！盤旋15分鐘　從六角形變圓形亮如滿月

美國加州近日發生不明飛行物目擊事件。



有居民拍攝到一段影片，顯示一個發光的不明飛行物在沙漠上空盤旋約15分鐘後消失無蹤。

美國加州近日發生不明飛行物目擊事件。有居民拍攝到一段影片，顯示一個發光的不明飛行物在沙漠上空盤旋約15分鐘後消失無蹤。（X@shanghaidaily）

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據英媒《每日郵報》（Daily Mail）6日報道，根據美國不明飛行物報告中心（NUFORC）披露，事發時間約4月27日22時27分。目擊者在提交的報告中描述：

這個物體最初呈現為六邊形，在空中緩慢移動約15分鐘後，逐漸變形為圓形。

當晚正值新月，物體的亮度「遠超滿月」，目擊者稱：

它似乎隨意移動，沒有明確的路徑。動作很急促，速度也不穩定。

據報道，事發時該居民獨自在沙漠小屋中，用手機記錄下這一奇異現象，未服用任何致幻藥物，且視力狀況良好。

NUFORC調查人員初步排除了SpaceX火箭發射的可能性。雖然當天確實有獵鷹9號火箭從佛羅里達升空，但發射時間比目擊事件早3小時。

專家指出，火箭燃料殘留確實可能形成特殊光效，今年3月英國上空就出現過類似現象：

火箭噴射的冷凍燃料在高層大氣中結冰後，會反射陽光形成藍色螺旋光暈。

但針對此次目擊事件，他持保留態度。

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