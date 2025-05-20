日本水族館驚見「深海芝士腸」掐它會爆漿　神秘生物真實身份曝光

神秘的海底世界充滿各種生物，日本水族館日前就分享了一個外型激似「小香腸」的生物照片，引起網友們的討論。



還有人一度以為水族館「錯頻」發錯照片，事後揭曉謎底，才知道那是一種少見的深海生物「盲鰻」。

日本水族館日前分享了一個外型激似「小香腸」的生物照片，引起網友們的討論。（yogyo_aquarium）

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日本靜岡縣清水町的「幼魚水族館」日前在社群「X」上發出一張照片，畫面中看起來像是一個個小香腸連在一起，水族館帳號幽默表示：

我們開始展示深海香腸了！

網友們跟着開玩笑留言：

「這不就是芝士腸」

「沉入深海的剛做好的香腸」

「看起來像是唧唧冰」



對於這個神秘生物的真面目大家議論紛紛，後續水族館的飼養員在留言處揭曉謎底，原來那個彷彿是小香腸的生物是「盲鰻」（ヌタウナギ）的卵，飼養員說明，一根香腸大小的卵中會孵出一隻盲鰻。雖然目前還不知道是否為受精卵，但據說從現在到孵化需要超過一年，之後會慢慢地、細心地守護它成長。

這次有趣的貼文造成迴響，網友們紛紛驚呼：

「我原本就覺得應該是某種魚卵，沒想到竟然是盲鰻寶寶啊」

「看起來像蓮藕」

「深海香腸還在繼續下沉」



水族館也表示，之後將繼續利用這種有趣的方式，讓大家認識更多生物。

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【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】