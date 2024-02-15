極兇殘「喪屍怪魚」　頭被切下來還能咬爆汽水罐　身長可近2米

如果一條魚離開了水，沒有身體，光剩下一個魚頭，牠還能活動嗎？



聽起來有點恐怖，但神奇的大自然總是會打破人們的想像極限。

例如網友@fisherbenny手上的這顆魚頭，牠張著大嘴，似乎死不嗆目（點圖放大瀏覽）：

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估計不少老哥看完會有什麼大膽的想法，但最好還是別亂想，因為這顆魚頭，一口就能咬爆汽水罐。就如同電影裡只剩下腦袋的喪屍，但依然能攻擊人類。

所以這又是什麼怪魚，這麼兇？據介紹，這種魚被稱為狼鰻，牠並不是鰻魚也不是狼，不過從名字上看這傢伙好像還挺兇的。

這點在牠的顏值上體現得也很明顯，天生一副反派臉，身體可以長到將近兩米，直接抓去扮演外星海怪應該是不用化妝的。

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除了長相兇惡，牠還有著一口鋒利的牙齒，如同餓狼一樣。一口下去力量也很大，被抓到後，讓牠咬碎個汽水罐算是比較常見的表演內容。

更別說大號香蕉了，輕鬆粉碎，這還是肚子被掏空的情況下，是不是感覺某個部位咻咻一涼？我說的是手指，因為有人整隻手都被牠咬住過。

下面這條魚更是離譜，雖然被抓住了，但一直張著嘴搜尋著目標，回家前還順嘴帶走了一個外賣。

這條魚更是離譜，雖然被抓住了，但一直張著嘴搜尋著目標，回家前還順嘴帶走了一個外賣。（抖音影片截圖）

但與凶狠的外表相反，其實這種魚並不會主動攻擊人，平時的食物也沒什麼特別的，比較喜歡吃點小魚或帶殼的小傢伙。當然如果牠們可以選擇的話，倒是更喜歡柔軟的食物，例如魷魚什麼的，畢竟食物太硬對牠們的牙齒也有損傷。

所以頭都被砍下來了，這種魚為什麼還能一通亂咬？簡單來說就是一種肌肉反應，牠們對嘴裡是否有食物很敏感。 當偵測到有東西進入口腔的時候，神經直接會向大腦發射訊號，然後大腦下令肌肉收縮，接著強壯的顎肌將會發動一記強力的咬合。

而頭被砍下來後，魚雖然是活不成了，但肌肉與神經並不「知道」這回事，還能撐一段時間。 所以只要頭被砍掉時，反射系統沒有受到傷害，這種魚依然能夠保留一會兒這種反射表現。

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其他動物身上也有類似的情況，例如蛇或餐桌上的蛙類等等。 一些溫度變化或化學變化都能讓肌肉有反應，讓動物的屍體動起來。所以對漁民來說，在分類打撈上來的獵物時，要格外關照一下這種魚。 如果發現狼鰻會選擇用掃把柄或木棍插入到這種魚的嘴裡，防止牠突然咬到手或腳。

就算這種魚的頭被切下來，也不能把手放在牠的嘴邊，否則後果就是被啃上一大口，可樂都直接被魚頭咬爆炸了。汽水罐被咬穿後，還能繼續啃咬，幫汽水罐體驗了一次變形記，看起來像是液壓機一樣。以前在網路上常能看到「用手指抓住魚嘴」的捕魚方式，這要是換成這種魚，感覺最多只能釣上來10條。

其實很多魚都有在「死後」還能活蹦亂跳的表現，而且常常能嚇到圍觀群眾。 例如有的魚身體被掏空後，也能在水裡繼續游泳；有的魚已經被炸好了，但依然還能在盤子裡抽搐；有的已經被收拾得不成樣子了，但依然在鍋子裡跳舞（網友直呼食材太新鮮了）。還有一些魚靠著頑強的生命力，也能用殘破的身體撐一段時間。 一條在泰國發現的魚，只剩下了半個身體，據說是試圖跳出池塘時受傷了，導致下半身腐爛脫落，最後活了6個月的時間。

當然，最離譜的還是清道夫，頭都掉了，還在這分頭行動。

最離譜的還是清道夫，頭都掉了，還在這分頭行動。（抖音影片截圖）

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