自掘墳墓！英男沙灘挖8呎深洞「瞬間被吞噬」當眾活埋3小時｜有片

英國一名男子到巴西海灘遊玩時，在沙灘上挖了一個約8呎（約2.5米）深的大洞，然而挖到一半時卻被崩塌的沙坑吞噬，被活埋長達3個小時，差點死亡。



22歲男子斯特金（Jensen Sturgeon）巴西里約熱內盧著名海灘科帕卡瓦納（Copacabana Beach）遊玩時，慘遭活埋3個多小時。

英國一名男子到巴西海灘遊玩時挖了一個約8呎深的大洞，卻被崩塌的沙坑吞噬，被活埋長達3個小時，差點死亡。（X@abcdiarioar）

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從網路流傳影片中可看到，斯特金開心在沙灘上挖出一個坑洞，深度已經到達他的腰部。

雖然畫面看起來十分危險，斯特金卻不停手、繼續挖掘，當他試圖站起來時，沙坑突然崩塌、瞬間把他整個人活埋，危急的狀況嚇壞圍觀群眾，許多附近攤商與救生員立即上前救人。

目擊者表示，整個救援過程長達3個多小時，許多人帶來木頭與繩子，希望能把斯特金拉出來，但是都不太順利，其中一名救援人員還把一瓶啤酒送到坑洞下，希望能幫助斯特金補充水分，當他好不容易獲救時，周圍響起了掌聲。

斯特金表示，當他受困在約8英尺深的沙坑中時，腦中只想著自己有可能會死：

幸運的是，有好心人救了我，感謝所有幫助我的當地人。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】