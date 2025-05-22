秘魯喪禮上棺材突然狂搖！「男屍死而復生」嚇壞現場親友畫面瘋傳

一名秘魯男子被醫師宣告死亡後，家屬悲痛欲絕。



豈料在守靈儀式上，棺木突然出現搖晃，男子的身體開始抽搐，嚇壞家人。從網上瘋傳的畫面，可以看到大批家屬圍繞在棺木旁，滿臉難以置信。

秘魯一場守靈儀式上，棺木突然搖晃，「男死者」的身體也不停抽搐，嚇壞家人。（X@lasillarota）

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《鏡報》報導，近日一段影片在網上瘋傳，畫面中疑似捕捉到死者在棺木中「復活」的時刻。據了解，影片拍攝地點為秘魯蘭巴耶克（Lambayeque），一名在場者稱死者為伊凡「Iván」。當他的親朋好友在家中為他守靈時，棺木卻開始搖晃，接着遺體開始抽搐並發出聲音，讓旁人難掩驚訝。

一位在場者宣稱整件事件是「神蹟」。但報導指出，伊凡當時可能並未死亡，處於「強直性昏厥」（Catalepsy）。這是柏金遜症或癲癇等神經系統疾病所引發的症狀，導致患者癱瘓、呼吸等身體功能低下，甚至出現可能被誤診為屍僵的全身僵硬。許多網友也在影片下方提出這種說法，認為伊凡很幸運，在被埋葬前就脫離強直性昏厥。

據傳這樣的案例過去也曾發生。阿根廷社交名媛坎巴塞雷斯（Rufina Cambaceres），1902年5月生日當天陷入強直性昏厥，被宣布死亡。但她下葬後，墳場的警衛聽到她的墓穴傳出聲響，棺木似乎被移動過。當棺木被打開後，棺木內側和她的臉上發現抓痕，外界推測她下葬時並未死亡，而是在醒來後窒息死亡。

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