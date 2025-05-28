爭相搶收尖子　港澳日本馬來西亞多間大學向哈佛國際生招手

撰文：洪怡霖
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美國特朗普政府取消哈佛大學（Harvard University）招收國際學生資格後，香港包括港大、中大、理大、科大及城大等加入搶人才大戰。除香港外，澳門、日本和馬來西亞也爭相向這批高材生招手。

馬來西亞

馬來西亞「雙威教育集團」（Sunway Education Group）執行長李馥彥（Elizabeth Lee Fuh Yen）在LinkedIn稱，雙威大學歡迎哈佛國際學生「立即轉入」該校。

日本

東京大學周一表示，正考慮暫時接收被哈佛大學禁止入學的國際生。

京都大學發言人也向法媒表示，校方已在考慮從美國大學接收年輕研究人員，以及評估幫助在美學生的措施。

澳門

澳門科技大學表示，歡迎哈佛大學的國際學生來校就讀，並將向這批尖子提供轉學協助，包括全額獎學金、免費住宿及生活補貼等。

歐洲

路透指出，如果哈佛這些學生開始尋求其他選擇，英國「羅素大學聯盟」所屬的24所頂尖高等教育機構，可能受益。

蘇黎世聯邦理工學院是愛因斯坦的母校，其發言人費茲（Corinne Feuz）表示，該校約有22名學生可能受到美國簽證新規的影響，預期很快將接收改變赴美留學計劃的學生申請，「針對哈佛的新規可能會改變情勢，讓我們有機會接收全球最優秀的學生」。

愛爾蘭都柏林三一學院（Trinity College Dublin）則表示，目前還言之過早，無法確認是否會有哈佛學生湧入。

路透提到，雖然其他大學可能會搶着接收更多哈佛學生，但距離下學年開學僅剩3個月，要大規模接納這些學生並不容易。

香港

香港科技大學是第一批向哈佛學生發出錄取通知書的大學之一。香港教育局局長蔡若蓮在Facebook表示，就哈佛大學被禁止招收國際學生，教育局已即時與本港大學聯繫，呼籲他們積極行動。

港大之後也稱，歡迎哈佛大學國際學生到港大繼續學業，不論是短期過渡或長期學習，並會提供完善的轉學政策。根據香港大學教授在社交媒體上傳的邀請信，港大樂意提供專門的獎學金、住宿協助及學分轉移等。

香港嶺南大學，歡迎有興趣的哈佛大學國際學生入讀。嶺大亦為留美學生啟動轉學直通車，保障學業不間斷。

香港城市大學則表示，將主動支援因學業受阻的國際學生，邀請他們來港繼續升學，並提供包括特別獎學金在內的多方面支援。

香港理工大學稱，歡迎已獲得哈佛大學或其他美國頂尖大學錄取通知或在讀的學生，考慮選擇到理大繼續他們的本科或研究生學業。

香港浸會大學表示，將為因國際高等教育環境變化，而需要更改升學計劃的非本地學生提供特別升學安排，包括讓正於QS世界大學排名或泰晤士高等教育世界大學排名首50位大學就讀的學生入學繼續攻讀相關學科，又或已獲該等大學取錄的學生，作直接取錄安排。

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