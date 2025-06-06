特朗普前「國師」班農：應將Elon Musk驅逐出境　遭回「正死蠢」

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）6月5日與億萬富豪馬斯克（Elon Musk）在網上公開罵戰，成為不少人的討論話題。特朗普的前「國師」班農（Steve Bannon）認為，應即時將馬斯克驅逐出境，但遭對方形容為「死蠢」。



《紐約郵報》、《國會山報》等傳媒報道，曾擔任特朗普首屆政府白宮顧問的班農5日在自家網上節目《班農的戰情室》（Bannon's War Room）表示，馬斯克一度揚言停飛旗下SpaceX龍飛船，他認為馬斯克威脅將其中一個最大的計劃由SpaceX撤出後，特朗普就應該立即行動，簽署行政命令及引用《國防保障法》，即時接管SpaceX。

圖為2024年12月21日，班農（右）在亞利桑那州「美國轉折點」（Turning Point USA）活動上發表講話。（Reuters）

班農又重申質疑馬斯克移民方式的立場，稱聯邦政府應即時正式調查對方的入境情況，指自己非常懷疑這名富豪是非法移民，認為華府有必要即時將馬斯克驅逐出境。

他又同時指出，特朗普政府應調查馬斯克涉嫌使用毒品，以及企圖取得國防部關於中國簡報的指控。

馬斯克在旗下社交平台轉載班農有關片段，並稱對方「真是一個死蠢」。