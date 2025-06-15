意大利博物館鑲千顆水晶「梵高椅」　男子為拍照坐爛櫈即逃

一名男子在參觀意大利馬費宮（Palazzo Maffei）時，為拍照坐上館內一張鑲滿數千顆施華洛世奇（Swarovski）水晶的「梵高椅」，導致展品被坐爛。男子隨即同女伴拔腿逃離現場，但整個過程卻被監視器拍下。所幸館方已將該藝術品修復，但目前尚未知修復費用多少，以及這對男女是否需對損失負責。



監視器畫面顯示，該名男子並沒有像隨行女伴那樣，蹲下身子假裝坐着拍照，而是直接坐到「梵高椅」上，導致椅子不堪負荷瞬間被壓爛，兩人隨即迅速離開展廳。

維羅納的馬費宮博物館後在社交媒體上公開譴責這兩名遊客，稱其「膚淺且無禮」。博物館怒斥道：「他們無視所有尊重藝術和文化遺產的規定。」

這件由意大利藝術家波拉（Nicola Bolla）創作的藝術作品被命名為「梵高椅」，因其與梵高最著名作品之一中的一把椅子造型相似。博物館稱這件作品極為精緻，全身鑲嵌滿水晶。