意大利商人抵紐約遭「幣圈惡霸」囚禁逾2週　迫吸毒凌辱電擊求財

一名意大利商人5月6日抵達美國後神秘失蹤，他上周五（23日）向警方報案，指自己遭人綁架並非法拘禁在曼哈頓一處豪宅逾2週，期間受盡凌辱折磨。警方日前拘捕37歲主犯、加密貨幣投資商John Woeltz，他被控包括綁架勒索等四宗重罪，24日在曼哈頓刑事法院出庭受審，不過他拒絕認罪，預料下周三再審。



綜合外媒報道，警方指28歲受害人飛抵紐約後前往曼哈頓一處月租金達3萬美元的豪華別墅，不過剛進門就遭到疑犯及另外2名同黨的禁錮，要求取得受害人加密貨幣錢包的密碼，以竊取其中的虛擬資產。

2025年5月23日，美國紐約，圖為警方在被捕疑犯John Woeltz涉事現場附近調查。（X@MarioNawfal）

案情指，受害人期間強烈拒絕並反抗，未料自此墮入「魔窟」受盡疑犯折磨，包括毆打、電擊、捆綁、言語凌辱與威脅，還一度被迫吸食毒品可卡因，甚至被懸掛在5樓頂層的窗台上。疑犯還威脅事主交出加密貨幣錢包的密碼，否則就殺死他以及他的家人。

報道指受害人有感性命不保後謊稱交出密碼拖延時間，之後趁機出逃，警方23日早上9時30分在街上發現他遍體鱗傷、渾身浴血，於是安排他送往貝爾維醫院接受治療。警方隨後搗毀「魔窟」，並檢獲包括槍械、鋸子、電線等刑具，還有影下折磨過程的數張寶麗來相片。

2025年5月23日，美國紐約，圖為疑犯John Woeltz在涉事現場被捕。（X@MarioNawfal）

曼哈頓地區檢察官辦公室表示，Woeltz被勒令不得保釋，被勒令交出護照，另有一名女疑犯Beatrice Folchi被指綁架與非法拘禁遭押，還有一名男疑犯被指參與施虐但未被捕。目前未知幾人與受害人之間關係，案件仍在調查中。