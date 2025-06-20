UCLA學生畢業禮興奮自爆：「ChatGPT幫我畢業」　愚行惹議｜有片

加州大學洛杉磯分校（UCLA）一名學生在畢業典禮上用手提電腦展示他畢業的重要工貝：ChatGPT；他更毫不掩飾地透露，這正是協助他完成期末論文的關鍵工具，並展示了他用於期末考試的 ChatGPT 生成文章。此一影片在網上瘋傳，惹起不少網民熱議，有網民關注人類對 AI 工具依賴程度，還有人認為校方應褫奪其學位證書。



這段在網上瘋傳的影片，配上有「UCLA 畢業生以展示完成期末論文所用的 ChatGPT 來慶祝畢業。」的標題。截至6月20 日中午12時，已經在社交平台X上獲得6,840 萬次的瀏覽量。

從片段可見，該名UCLA 畢業生於台上走向學位授予區前，驕傲地打開電腦，螢幕上正顯示 ChatGPT 介面。他還毫不掩飾地透露，這正是協助他完成期末論文的關鍵工具。

有網民批評：「趕快開始健康飲食和健身吧，因為你未來的醫生也可能是這樣畢業的。」亦有人諷刺道：「未來的醫生會戴着AirPod，邊開胸邊問 ChatGPT 怎麼動手術。」

也有人支持這位畢業生，指他至少是誠實和透明，「雖然很多人會不爽其行為，但他至少夠誠實。畢業生中 98% 都用過，剩下的 2% 根本沒畢業。」