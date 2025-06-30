挪威突增數千名百萬富翁　全因彩票公司「美麗誤會」　CEO遭問責

數千名挪威人因國營彩票與博彩運營公司Norsk Tipping的計算失誤，意外被告知贏得巨額獎金，以為自己成為百萬富翁。這一錯誤引發客戶、監管機構和挪威文化部長的強烈批評，該公司行政總裁Tonje Sagstuen已因該事件辭職。



英國《衛報》（The Guardian）報道，該公司在一份聲明中表示，在獎金從歐元兌換成挪威克朗過程中，輸入遊戲引擎的代碼出現人為錯誤，中獎金額被乘以100，而非除以100，導致獎金金額過高。Norsk Tipping是以歐元形式從德國接收獎金，後將其換成挪威克朗。

圖為歐洲彩票。（Getty Images）

過高的獎金金額曾出現在該公司的網站和手機App上，後公司緊急更新為正確金額。行政總裁Tonje Sagstuen在一份聲明中表示，「我非常抱歉讓這麼多人失望，我理解大家對我們感到憤怒。」

她說，她收到了一些計劃度假、裝修房屋或購買公寓的人發來的信息。「對他們來說，我只能說：對不起！雖這僅能帶來一點點安慰。」

此次並非挪威博彩公司Norsk Tipping第一次發生失誤。公司承認在過去1年遇到一系列的技術問題。