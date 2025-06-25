挪威遊客入境美國遭遣返　原因竟是手機內存有萬斯表情包

英國《每日郵報》6月24日報導，一名來自挪威的遊客米克爾森（Mads Mikkelsen）表示，他在入境美國時遭到了美國出入境管理部門的人員的「權力濫用和騷擾」。在被發現在手機上存有一張美國副總統萬斯（JD Vance）的表情包後，他直接被美國方面拒絕入境。



米克爾森稱，他是在6月11日飛抵的美國新澤西州的紐華克機場。但很快他就被美方人員帶到了一個獨立的小房間中，並被「毫無理由」地訊問了很多關於販毒、恐怖主義和右翼極端主義的問題。

據米克爾森回憶，就是在這個過程中，美方人員開始威脅他說出手機的解鎖密碼，並稱如果他不配合就將被罰款5,000美元（約3.93萬港元）或監禁5年。

報導稱，美方人員最終在米克爾森的手機中找到了一張和美國副總統萬斯相關的表情包。這張表情包把萬斯處理成了一個腦袋像雞蛋的光頭，萬斯的一些面部特徵也被誇張化處理了。

美國新聞網站Daily Beast則在報導中提到，當美方人員找到這張圖片後，米克爾森解釋稱這是被聊天軟件自動保存到手機裏的，今年2月澤連斯基（Volodymyr Zelensky）訪美後這張表情包在網上非常流行。米克爾森向美方人員表示這只是一個玩笑，但還是被強行進行了搜查，並被強迫提供了血樣和指紋資訊。

「我感覺自己坐在那就像是個恐怖分子嫌疑人。」米克爾森說，「我幾次努力讓自己振作起來，但最終，我只想回家。」

米克爾森表示，今年2月澤連斯基（Volodymyr Zelensky）訪美後，萬斯的表情包在網上非常流行。（Reuters）

不過，米克爾森沒有透露他是否以某種方式挑釁了移民官員。但他確實表示，他當時剛剛下飛機，飛越了整個大西洋，已經非常疲憊。當天，米克爾森被遣返回了挪威。

實際上，這也不是第一次有普通民眾抱怨美國出入境管理部門的人員「小題大做」了。此前一名澳洲作家基欽（ Alistair Kitchen）表示，由於曾他公開表態支持巴勒斯坦和加沙，他在試圖從洛杉磯國際機場入境美國時被美方人員拘留了12小時，並很快被遣返回了澳洲。美國國土安全部則堅決否認了這一消息。

本文獲觀察者網授權轉載，作者胡致

