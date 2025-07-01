日本網友帶毛公仔入東京迪士尼樂園餐廳　店員：人數不對

迪士尼樂園是許多人眼中的「夢幻王國」，進到園內就像跳脫現實一般，令人流連忘返。



日本一名網友日前與朋友2人一起到東京迪士尼度假區的餐廳用餐，沒想到店員發現2人各自抱著1隻絨毛公仔後，竟接着說：

看起來預約的人數好像不太對。

不僅將2人帶往4人桌，還為玩偶遞水、上餐具，貼心的服務讓他相當感動。

日本一名網友日前到東京迪士尼的餐廳用餐，店員發現2人各自抱著1隻毛公仔後說「看起來預約的人數好像不太對」，不僅將2人帶往4人桌，還為玩偶遞水、上餐具，貼心的服務讓他相當感動。（X@nutsn_haru）

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日本一名網友在社群平台X分享，日前他與友人到東京迪士尼度假區內的某間餐廳用餐，當時2人各帶着1隻絨毛公仔進店，被帶至4人桌入座後，店員竟主動提出「看起來預約的人數好像不太對，所以我們另外準備了水」，隨後便為2隻玩偶遞水、放分食盤，讓原PO相當驚喜。

原PO也在貼文附上當時的照片，只見2隻絨毛公仔乖乖地坐在座位上，面前還有水杯、吸管、杯墊及濕紙巾等物，可愛的模樣也讓他融化，更在文中表示：

還幫傑拉多尼（Gelatoni）和玲娜貝兒（LinaBell）準備了餐具，真的讓人感受到滿滿的愛。

事後，原PO接受日本媒體「J-TOWN NET」的訪問，他直言那天非常開心，無論是接待的工作人員，或是整間店營造的氣氛，都讓他備感可愛與幸福。他也提到，自己經常造訪迪士尼度假區，但這樣的體驗卻是第一次，更讚嘆：

那份感動已經不是「開心」或「幸福」這類詞語就能形容的。

貼文也掀起日本網友討論，有人留言大讚：

「好可愛，連『我家的孩子』都準備了水、餐具和分食盤，真的太貼心了」

「超棒的服務體驗，真的很美好呢！」



也有人表示：

「不愧是夢幻國度，沒錯吧？」

「只有這裏才像是異世界一樣，真好呢。」



網友也開玩笑稱：

當然，他們也會幫玩偶點餐吧？

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】