小S女兒畫作「酷似奈良美智大眼妹」惹議　大師貼文Emoji藏玄機？

小S二女兒Lily（許韶恩）於6月29日首度舉辦個人藝術展，公開展示自己的藝術畫作，年僅17歲的她展現藝術天賦，畫作也引發網友高度關注。



部分網友評論Lily的畫作「怎麼有點像奈良美智」，而奈良美智近日在X（前稱Twitter）轉發Lily的新聞截圖，其發文再度引發台灣網友解讀。

小S二女兒Lily許韶恩舉辦首場個展《Prey of Prey》，畫作引發網友討論。（Threads@asosbarbiedee）

點圖放大看看小S二女兒Lily許韶恩的作品：

+ 9

Lily的畫作引來網友評論：

「感覺她的畫風有點像奈良美智」

「覺得像Labubu + 小鬼的公仔」



她在藝術展訪問時，分享創作靈感，坦言靈感來自於生活，還有對藝術家的欣賞：

比方說我有參考Andy Warhol（安迪沃荷）、奈良美智，然後姨媽還有媽媽在這次畫展中都扮演非常重要的角色，因為媽媽給我無限的支持，姨媽給了我無限的理解，我很愛她們很崇拜她們。

奈良美智也在29日當天在官方X帳號轉發Lily的受訪畫面，截圖正是Lily提及他名字，他發文：「受影響的藝術家是誰？」而貼文似乎呼應截圖，還加上了3個瞇眼笑表情圖示。

奈良美智轉發了Lily受訪提及他名字的畫面，還加上了3個瞇眼笑emoji，網民認為有所暗示。（X@michinara3）

點圖放大看更多奈良美智的作品：

+ 26

而奈良美智的截圖發文引發台灣網友兩極化解讀。一部分網友認為「不就滿開心的嗎？有小妹妹受他作品影響」。另一派網友解讀：

「很委婉的表達，個中含意自行體會」

「日本人的隱晦」



奈良美智是活躍世界的日本當代藝術家，現年65歲，藝術作品被全球多家博物館收藏。他的藝術創作中，其中一個顯著的特徵是「圓臉可愛少女」為主題的藝術創作，女孩有如怒視般眼神的模樣，成為他的代表性標誌之一。他現正在台灣舉辦「跟著朦朧潮濕的一天去金瓜石」展，罕見不是選在美術館，展場選在新北市瑞芳區金瓜石的「台電金水基地」。

↓ 奈良美智2日發文澄清，指他原本的貼文純粹是為聽到Lily說自己對她有影響而感到高興 ↓

奈良美智2日發文澄清，指他原本的貼文純粹是為聽到Lily說自己對她有影響而感到高興。（X@michinara3）

點圖放大看更多小S二女兒Lily許韶恩的照片：

+ 15

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】