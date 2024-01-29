【找不同】驚揭「國家一級美術師」網售作品疑是抄襲 後續更瘋狂
撰文：日本設計小站
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最近，又有一起網路維權。微博博主「鍾大椿」發文表示，被大師頭銜的人抄襲，還是畫面照搬、字體照搬、紙張比例都照搬，並且堂而皇之拿去賣！
照理說，都是「大師」了，應該不會「抄」得很笨吧？
日站君也是很好奇，究竟能有多像？直到我看到作品對比圖……
連題詞及字體都一模一樣 事件曝光後這樣回應（點圖了解更多）：
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啊……這……不能說一模一樣吧，只能說換了個濾鏡複製。連小學生抄作業都知道改一兩個答案，抄襲的一方不是太蠢就是太瘋狂了吧？
不僅畫面一樣，就連題詞都是一樣，李逵變李鬼，就能堂而皇之的販賣，起價158（人民幣，下同）一張。
在「鐵證如山」下，這位大師又是怎麼回應的呢？大師表示：對方侵犯了我的肖像權，我是國家認證的畫家，他是網紅。並疑賊喊捉賊：「網路不是法外之地，希望官方以事實為依據，以法律為準繩，公平公正的態度嚴肅處理此事。」
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神回覆把網友都看懵了，說了一通，還是沒有回應抄襲啊？強調自己是國家認證畫家是什麼意思？網友：「快別給國家抹黑了！」
所謂求錘得錘，真有網友去中國書畫家資料庫搜索，發現查無此人！
截止到目前，這位「畫家大師」已經自行申請關掉帳號並消失了！
只能說，網路不是法外之地，網友個個都有實力，希望抄襲者謹慎行騙，不然可不只銷號這麼簡單了。
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