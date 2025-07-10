地球自轉加速！今年有3日不足24小時　未來料放緩「1日有25小時」

地球出乎意料的發生「自轉加速現象」！倫敦大學（University of London）天體物理學家瓊斯（Graham Jones）指出，今年7月9日、7月22日和8月5日都將比標準24小時還要少1.3至1.51毫秒。



美國威斯康辛大學麥迪遜分校（University of Wisconsin–Madison）地球科學家邁爾斯（Stephen Meyers）表示，照目前的地球自轉速度，未來將出現「1天25小時」的現象。

地球自轉出現意料外的加速，導致今年夏天的7月9日、7月22日和8月5日都將比標準24小時還要短。（《超人》劇照）

學者相信地球質量分布是關鍵其中之一，例如冰川融化就可能導致地球質量分布出現變化，進而影響地球自轉速度。（示意圖，kyle-glenn/unsplash）

在月球引力的影響下，地球的自轉實際上正在放緩，未來將出現「1天25小時」的現象。（AI生成）

據《每日郵報・Daily Mail》報導，天體物理學家瓊斯紀錄的數據顯示，地球自轉出現意料外的加速，導致今年夏天的7月9日、7月22日和8月5日都將比標準24小時還要少1.3至1.51毫秒，代表這3天會比較短。

此前史上最短日的紀錄是2024年7月5日，當時地球自轉快了1.66毫秒，今年有3日有機會改寫此紀錄。目前確切導致地球自轉加速的原因仍眾說紛紜，利物浦大學（University of Liverpool）地球物理學家荷姆（Richard Holme）指出，地球質量分布是關鍵其中之一，例如冰川融化就可能導致地球質量分布出現變化，進而影響地球自轉速度。

其他關鍵因素也包括大氣層的變化、地球磁場、地核內活動、洋流與風等。在月球引力的影響下，地球的自轉實際上正在放緩，地球科學家邁爾斯就表示，按照這樣的速度，未來將出現「1天25小時」的現象，只不過這需要2億年。

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