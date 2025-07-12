日本推「出租阿嬤」服務　幫忙打掃、洗衫褲　還有一項窩心服務

一名日本男子靠「出租自己」爆紅後，日本興起各種「出租行業」，包括「出租男友」、「出租閨密」、「出租大叔」。隨著日本邁入高齡化社會，現在也出現「出租阿嬤」的新興服務。



日媒指出，許多人租阿嬤來協助家務，照顧小孩，甚至還有人提分手時擔心說不出口，特地租阿嬤陪同。

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朝日電視台指出，日本有一間幫助民眾解決日常瑣事的企業，開始提供「出租阿嬤」的服務，該企業旗下約有100位60歲以上婦人，最高齡為94歲。一名曾使用該服務的大學生表示，由於身邊沒有阿嬤世代的人，當要寫關於漫畫世代差異的報告時，她租了一名70歲阿嬤與她討論。

有女生與男友分手時，特地「租阿嬤」陪同。（朝日電視台影片截圖）

事實上，「出租阿嬤」接過五花八門的委託，有人拜託阿嬤親手烹煮料理，有人則拜託她們處理洗衣服、顧小孩等家事。有人會租字寫得漂亮的阿嬤幫忙寫信。不僅如此，有人想跟男友分手時還租阿嬤一起陪同；有人則在舉行婚禮時，因親戚的桌子太多空位，租阿嬤來充當親屬。

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一名阿嬤表示，她認為所有委託的工作都相當有意義，讓她感覺自己被需要，能與這輩子沒想過會遇見的人相遇。她把所有委託人都視如己出，努力完成每次任務。

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