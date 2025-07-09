日本旅遊｜LAWSON便利店搶酒店飯碗？推「另類住宿」一晚僅130元

日本便利店LAWSON（羅森）宣布，從7月14日起開放停車場供旅客過夜住宿，每晚收費2,500至3,000日圓（約130元至160港元）。



遊客只要預約，就可以使用便利店內的停車場，還有廁所與電源設備，為訂不到酒店的遊客，提供平價的便利店停車場過夜選擇。

LAWSON在日本有超過14000間分店，有超過3000間設有空間充足的停車場。（LAWSON官網）

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根據《時事通信社》報導，LAWSON此創舉是因應訪日旅客增加，酒店房價上漲，為觀光客提供平價住宿選擇，成為日本大型連鎖便利商店首創的住宿服務。

想要在LAWSON使用車上住宿的旅客需要事先透過線上系統預約付費，抵達現場後只需完成簡單身份認證即可使用兩個停車格。住宿時間為下午6時至隔日上午9時，其間可使用店內廁所及電源設備。不過每家分店每天限定一輛車。

LAWSON這項服務將優先在千葉縣6家分店試辦，以停車場空間充足且鄰近休閒設施的郊區店面為主。住宿旅客可在店內處理便利商店購物產生的垃圾，其他垃圾則需裝入入住時店員提供的專用塑膠袋，限丟棄一袋。

據了解，LAWSON在日本有超過14,000間分店，有超過3,000間設有空間充足的停車場。LAWSON表示，未來計畫逐步將此服務擴展至全國各地分店。

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