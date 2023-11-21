日本「出租女友」網站爆紅　600多港元拍拖2小時　遊客試用後大讚

現代人生活忙碌，許多人的社交圈較為限縮，經營人際關係也成為一種煩惱，日本內閣甚至為此成立「孤獨孤立對策擔當室」，希望能處理、減輕人民在生活中的孤獨感。



近年來，日本更興起所謂的「出租女友」、「出租男友」網站，無法找到另一半、但又想體驗約會或陪伴感的單身者支付一定費用後，就可以「租借」女友或男友一段時間，享受約會或練習談戀愛，也成為單身者另類的選擇。

列明每位「女友」可做些什麼 部分連着泳衣也OK 點圖放大瀏覽網站截圖：

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點開出租女友、出租男友的網站，可以看到多名年輕男女正在「出租中」，價格大約落在2個小時12000至13000日圓上下不等（約633至685港元）。

以出租女友網站為例，上面也列出了每位女友的「出租價格」以及自我介紹，同時還會寫出她們的興趣、個性、血型、身高與年齡等，以及能否配合穿指定服裝、喝酒、唱卡拉OK、講外文，當然也有註明能夠接受的肢體接觸程度，例如牽手、挽手臂等。

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此外，出租網站上也明確規定不得與租來的男友或女友發生任何性關係，或是不必要的肢體接觸行為，例如強迫對方接吻、親密接觸、綑綁、穿裸露服裝等，使用者必須嚴格遵守規則，透過網站聯絡對方。

依據各個網站規定不同，除了依照約會時間來計算費用，如果多支付交通費，也可以要求這些女友和男友「出差」，到日本的其他縣市來約會。

約會之後覺得體驗良好，想要延長約會時間的話，也可以當場支付「延長費」。若覺得和「男女朋友」當面談錢傷感情的話，網站還提供事前付款，讓約會可以不尷尬的進行下去。

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《每日郵報》報道，擁有超過90萬訂閱的YouTuber賈哈德（頻道名Harry Jaggard）曾經嘗試在東京「租借女友」，他和女友「惠理（Eri，音譯）」約好在原宿車站碰面，賈哈德則付了約400美元（約3,117港元）租借這名女友。

賈哈德在約會結束後表示，這是他經歷過最荒唐、最昂貴的約會，但他們都很享受，賈哈德還說：「而且還是比擁有一個真正的女朋友便宜。」

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