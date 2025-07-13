遊客瀑布求婚　男子一跪失足跌落急流　網民：連上天都不認同婚事

一段求婚影片近日在社群媒體上瘋傳，地點發生在牙買加著名景點奧喬里奧斯（Ocho Rios）的鄧恩河瀑布（Dunn's River Falls）。一名男子原本計畫在瀑布頂端，給女友一個浪漫驚喜，不料因為地面濕滑，不小心滑落水中，浪漫求婚瞬間成了驚險插曲，所幸男子最後平安獲救。



根據外媒報道，影片中可見，這名男子帶着女友攀上瀑布頂端，準備單膝下跪向女友求婚，女友在發現男子拿出戒指時露出驚喜神情。然而，就在男子正要開口之際，腳下突然打滑，整個人直接滑倒、跌入下方湍急的水流，驚險畫面讓網友看得膽戰心驚。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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這段影片曝光後，不僅引發熱議，也掀起對觀光安全的討論，許多網友認為求婚雖然需要創意，但不應拿生命冒險，網友紛紛留言表示：

「現在的求婚真的越來越誇張了」

「至少她還可以領他的保險金」

「他現在還活着嗎」

「連老天都不想讓他跟那個女孩結婚」。



外媒統計，近年來，為了製造獨特回憶，不少情侶選擇用極端甚至危險的方式求婚，先前就有一對美國情侶自稱「追風族」，在南達科他州一場巨型龍捲風前訂婚，畫面曝光後也在網路上掀起兩極評價。

【同場加映】真定假？美國球賽螢幕直播男觀眾下跪求婚被女友狠拒 下秒更悲劇（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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