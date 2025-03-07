38歲國際巨星還原被求婚驚喜過程　未婚夫浪漫戴上草戒指情訂一生

【Lady Gaga／MAYHEM】Lady Gaga最近推出全新專輯《MAYHEM》，日前與「The Zane Lowe Show」主持人Zane Lowe進行訪談。特別回到最初的起點，紐約市下東城，回顧當年Lady Gaga所表演的小酒吧，以及那個奠定她藝術基礎的社群。此外，Lady Gaga更甜蜜分享與未婚夫Michael Polansky之間的真實互動。



訪談中，Lady Gaga深入分享自己職業生涯的成長與蛻變。（IG@ladygaga）

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訪談中，Lady Gaga深入分享自己職業生涯的成長與蛻變，並談到她始終視自己為「音樂的學習者」，將這種精神貫穿每一張專輯的創作。Lady Gaga回顧她過去專輯的歸類，也暢談了自己「為何依然熱愛作為 Lady Gaga」，並興奮表示，自己已迫不及待想在科切拉音樂節（Coachella Festival）演出：

「我真的很激動！《MAYHEM》在沙漠中演出會是什麼樣子？」



Lady Gaga最近推出全新專輯《MAYHEM》。（Gettyimages）

另外，Lady Gaga與Zane Lowe兩人在節目中談到《MAYHEM》這張專輯的獨特性，Lady Gaga表示自己為專輯創作超過50首歌曲，直說：

「有太多音樂作品了，我們並沒有全部收錄。不過，這是我這些年來最喜歡的專輯，我認為它很有力量。」



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而談到專輯中〈Blade of Grass〉這首歌曲的創作靈感，Lady Gaga坦言，在遇見未婚夫Miachel後，她變得更健康了，並深刻體會到作為一位詞曲創作人，生活本身就是靈感的來源。

這首歌其實源自未婚夫的一個假設性問題：「如果有一天他想向我求婚，我希望他怎麼做？」當時，Lady Gaga回答：「拔一根草，繞在我手指上。」於是，她寫下了〈Blade of Grass〉，Lady Gaga回憶道：

「我記得他當時的表情，記得後院的草，還記得自己當時想，他應該用那根位於後院中央的長草。」



Lady Gaga坦言，在遇見未婚夫Miachel後，她變得更健康了。（Reuters）

Lady Gaga最近推出全新專輯《MAYHEM》。（Reuters）

同時，Lady Gaga也分享了未婚夫對她說過最甜蜜的一句話：「你最真實的自己，就是身為藝術家的你。這才是讓你最快樂的事，所以我們需要呵護你這一部分。」最後，Lady Gaga也認為自己已重新回到最佳狀態，並期待與粉絲見面，為大家帶來這張專輯的全新能量與視覺體驗。

Lady Gaga即將推出全新專輯《MAYHEM》。（Apple TV提供）

Lady Gaga與「The Zane Lowe Show」的主持人Zane Lowe進行訪談。（Apple TV提供）

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