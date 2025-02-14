日本情人節女生要送朱古力　同事都要送！浪漫節日淪禁錮女性習俗

今天就是情人節，你跟Japaholic編輯部一樣都是靠實力單身的人嗎？今天趁著情人節來跟大家探討日本特有的情人節文化──那就是「女生送朱古力給男生」的奇妙文化。



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全世界只有日本是女生要送朱古力？日本情人節文化大不同

2月14日是世界都在過的情人節，雖然說這是從西方傳到亞洲的習俗，但情人節來到香港與日本也已經是相當重要的節日。



不過相信許多熟知日本文化的人，對比香港與歐美都可以觀察到，日本的情人節文化是相當特別的。因為在日本，情人節不只是情侶互相送禮吃飯慶祝的節日，更是女性用朱古力來向心儀之人表達心意的「告白之日」，這些不同之處是從何時開始？又是怎麼形成的呢？

日本女性送朱古力的情人節歷史

情人節在日本的根源可以追溯到20世紀初。最初，情人節並不是女性送給男性朱古力的節日，而是發源於西方國家的傳統，在日本也只是被當做商業促銷的一部分。然而，隨著時間的推移，情人節在日本逐漸發展出了獨特的風格。



其中一個起源的說法，是在20世紀中葉，知名日本甜點品牌mary's 在新宿伊勢丹百貨公司舉辦情人節活動，提倡女性向男性送禮。這一提議之所以如此特別，背後有著社會環境和商業因素的共同作用。當時，日本的主要購物客戶是女性，同時，受到美國女權運動的影響，社會上也流行著女性主導戀愛的潮流。因此，梅麗朱古力的創新提議得到了廣泛的認可和支持。

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隨著時間的推移，情人節在日本逐漸被定型。在1970年代，日本朱古力可可協會將2月14日訂為「朱古力節」，並通過大規模的促銷活動，進一步推動了情人節的流行。到了70年代後期，情人節這樣由女性來主動送朱古力的文化已經深入人心，並且延續至今。

始於女權卻演變為女性的壓迫

身在香港的我們可能有所不知，雖然說女性送朱古力告白的習俗，對學生來說充滿了浪漫與想像。但在商業的推波下，女性送朱古力逐漸變成一種禁錮女性的習俗，有時甚至讓日本女性感到沉重而喘不過氣，因為在校園、職場上許多大公司，在情人節依然有人期待著女性在那一天向身邊的男性送出朱古力──不只有象徵著愛意的「本命朱古力」，也有象徵著友誼以及感謝或者純粹交際性質的「義理朱古力」、「友情朱古力」。甚至在某些傳統的公司，女性在職場要送給周圍男同事朱古力，是一種潛規則與義務。



不過這幾年新的女性主義抬頭，更多日本女性勇於對這樣的文化表達反對。現在在情人節，不只有這些朱古力可以購買，當然也有所謂的「犒賞朱古力（ご褒美チョコ）」，讓女生在情人節自我獎勵自己。而日本男性也可以跳脫性別框架，為自己購買喜歡的朱古力，也有所謂「俺朱古力（俺チョコ）」、或者是送給女性表達心意的「逆朱古力（逆チョコ）」了喔！

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日本變得多元的情人節

在日本，女性送給男性朱古力的情人節文化，承載著商業行為的推動，到現在的女送男朱古力文化的反動，反映了社會環境和性別觀念的變遷。無論如何，能夠在這天表現出多元與愛，能吃著好吃的朱古力才是最重要的！



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